Международные выставки – новые возможности для сотрудничества

Подробности Опубликовано: 08.06.2017 10:44 Автор: Никита Крутиков

Мероприятия международного формата давно стали хорошей традицией и проводятся практически повсюду. Весной этого года в Украине стартуют тематические мероприятия, посвященные автосервису и обслуживанию автотранспортных средств после продажи.

Международные выставки под названием «SIA-АвтоТехСервис’2017» и «АЗЛ-Экспо’2017» проходили в Киеве 4 дня, с 31 мая по 3 июня в Международном выставочном центре на Левобережной. В нынешнем году выставки стали уже 25-ми по счету. Организаторы, которыми выступают компании из Украины и Великобритании, приняли гостей не только из нашей страны, но из других стран мира.

Ежегодно мероприятия, посвященные автосервису, вызывают оживленный интерес. В 2017 году участниками международных выставок станут специалисты отрасли из разных регионов Украины в количестве 6335 человек. Активное участие в мероприятиях примут и зарубежные специалисты.Продукция выставок будет представлена 132 компаниями из разных стран мира. Численность экспонатов выставки текущего года превысит представленные в предыдущем в 1,5 раза. Генеральным партнером мероприятия «SIA-Авто ТехСервис’2017» стала торговая площадка https://avto.pro/.

Ключевые направления международных мероприятий 2017 года, посвященных автосервису:

выставки отличает международный формат, так как участие в них приняли компании из-за рубежа;

компании Украины, как и в прежние годы, активно участвуют в мероприятиях в 2017 году;

в рамках специально разработанных программ проведены встречи с руководителями самых крупных отраслевых компаний;

для коллег из-за рубежа, которые хотят сотрудничать с отечественными компаниями, обеспечена возможность для создания и укрепления контактов;

на выставках показали новое оборудование для АЗС;

проведена олимпиада по удалению вмятин корпуса без покраски;

все желающие получили возможность бесплатно посетить выставку Shuttle Bus.

Какое участие примет АвтоПро в весенних мероприятиях по автосервису

В 2017 году ресурс стал генеральным партнером «SIA-АвтоТехСервис’2017» как единственной в Украине выставки, работающей в формате b2b. На базе мероприятия прошла конференция, посвященная вопросам электронной коммерции и особенностям продаж в сети. Основное внимание уделено пониманию электронной коммерции. Кроме того, свои доклады представили сотрудники финансовых и логистических компаний, работа которых тесно связана с бизнесом в интернет. Посетили конференцию все желающие. Здесь была представлена актуальная и полезная информация для бизнеса.

Дополнительным преимуществами мероприятия можно считать специальные зоны для общения, которые созданы, чтобы обсудить новую информацию и завести полезные знакомства. В завершение участники посетили склад крупной компании-логиста, уже использующей услугу фулфилмента.