Реформа отрасли обращения с отходами в Подмосковье займет пять лет

Подробности Опубликовано: 08.06.2017 11:08 Автор: Кирилл Свояков

Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган разъяснил участникам Всероссийского съезда региональных операторов в сфере обращения с отходами направления "мусорной реформы" Подмосковья.

Делегаты обсудили ход реформирования отрасли и правовую базу для ее регулирования.

Александр Коган в ходе пленарного заседания обратил внимание на то, что в Московском регионе ежегодно образуется около 11 млн. тонн коммунальных отходов, причем столичные отходы десятилетиями захоронялись в Подмосковье. «Продолжение этой практики недопустимо», – заявил министр.

Глава минэкологии региона сообщил, что в Московской области все готово к переходу на новую систему обращения с отходами: принята территориальная схема, создана электронная модель обращения, учтены все точки образования отходов и проработаны логистические потоки. Однако, по его словам, существующая правовая база содержит риски для участников отрасли. В частности, она не содержит нормы по обязательному заключению договоров с регоператорами для образователей отходов и других участников рынка.

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Андрей Чибис объявил на съезде, что в Госдуму в ближайшее время будут внесены соответствующие поправки. «Ключевая задача – сделать так, чтобы на всей территории России не осталось «серых» схем по вывозу и утилизации отходов», – подчеркнул Чибис.

«Как только нормативная база будет усовершенствована, мы сможем немедленно приступить к конкурсному отбору регоператоров, – заявил Александр Коган. В течение пяти лет реформа будет завершена, и в Подмосковье появится современная, эффективная отрасль обращения с отходами».