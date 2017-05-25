"Нормальная жизнь" - сколько это в рублях?

Подробности Опубликовано: 25.05.2017 12:26

По данным соцопроса холдинга "Ромир", усредненный житель России хотел бы иметь 83 000 рублей, чтобы вести "нормальную жизнь". Сумма посчитана для семьи из трех человек, где двое – кормильцы.

По сравнению с прошлогодним исследованием, финансовые аппетиты россиян выросли на 15 %, т. е. на 10 900 рублей.

17 % семей России скромно рассчитывают на семейный бюджет на трех человек в размере до 45 000 рублей. 63 % хотели бы получать от 45 000 до 120 000 руб. А 22 % россиян замахиваются на "кусок" свыше 120 000 руб. в месяц.

Выяснилось также, что мужчины мечтают о больших деньгах, чем женщины. А молодые люди – о больших, чем зрелые и пожилые.

Разумеется, самые высокие ожидания у жителей городов-миллионников – не менее 118 000 в месяц на троих, жители же городов поменьше согласны на сумму в 85 000 рублей.

Всё вышеописанное представляет собой самые дерзкие мечтания россиян за все годы измерений. Предыдущие два года наши соотечественники отказывались от материальных притязаний из-за кризиса, а сегодня граждане вновь повышают свои запросы, ориентируясь на ощущаемый ими рост цен.

В опросе приняли участие 1 500 совершеннолетних человек разного возраста, проживающие в городах и сельской местности, во всех федеральных округах.