Россияне "негативно стабилизировались"

Подробности Опубликовано: 25.05.2017 12:04 Автор: Кирилл Свояков

Институт социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС представил информагентству ТАСС исследование по итогам прошлого года "2016: Социально-экономическое положение населения – продолжающийся кризис или новая реальность".

Как показано в исследовании, 2016 год разительно отличался от предшествующего 2015 года, когда произошел кризис.

Достижением-2016 в России, по данным исследования, стала низкая инфляция, которая повлияла на уровень благосостояния населения. В 2016 году зарплаты понемногу росли, однако этого роста оказалось недостаточно, чтобы сократить падение реальных доходов населения и уровень бедности.

Потребительский спрос, против ожиданий, оказался не так сильно направлен на внутренний рынок, и третий год подряд объемы розничной торговли снижались. Только в начале 2017 года появились первые признаки оживления на потребительском рынке.

Рынок труда в четвертый уже раз оказался адаптирован к кризису по "российской" модели: низкая зарплата при высокой занятости, низкооплачиваемость работников вместо скачкообразной бедности безработных. Совершив этот обмен в 2015 году, рынок труда в 2016 году практически уже не показывал заметных изменений. В регионах наблюдается та же картина.

В 2016 году расходы бюджетов регионов, на которые в основном ложится бремя социальных расходов (за исключением пенсий), росли быстрее по сравнению с 2015 году, но не за счет расходов, направленных на развитие человеческого капитала. В 2015 году сильнее "оптимизировались" расходы на образование, в 2016 году – на здравоохранение. Более стабильно росли только расходы на социальную политику (социальную защиту населения), социальная стабильность – самый важный приоритет для властей регионов.

Эти процессы происходят на фоне медленного ухудшения демографической ситуации – ускоряется снижение числа рождений. И если в 2016 году число родившихся все еще незначительно превышало число умерших, то первый месяц 2017 года показал негативную демографическую динамику - снижение числа родившихся шло на фоне повышения числа умерших.

В российском обществе преобладают настроение, которые можно охарактеризовать как "привыкание к плохому", а социально-экономический результат 2016 года назван в исследовании "негативной стабилизацией". Отсутствуют внутренние и внешние источники роста, что способствует распространению социальной апатии и неэффективных моделей финансового и потребительского поведения. Так, неэффективными для населения являются:

- отказ от сбережений в пользу текущего потребления,

- желание эмигрировать и одновременно рост ксенофобии, особенно в отношении мигрантов,

- сокрытие доходов и имущества,

- распространение неформальной занятости.

Государство же показывает неэффективность, не делая инвестиций в человеческий капитал. Таким образом, распространяется социальная апатия, которая приводит к болезненным изменениям и разрушениям социальных связей и отношений. Граждане предпочитают жить одним днем, откладывая мысли о переменах до лучших времен.

По материалам пресс-службы Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ