Экспертный совет рассмотрел четыре бизнес-плана и одобрил три

Подробности Опубликовано: 23.05.2017 14:51 Автор: Кирилл Свояков

19 мая на экспертных советах в подмосковном правительстве одобрили бизнес-планы трех компаний, которые вскоре станут резидентами ОЭЗ "Дубна". 650 млн руб. – такую общую сумму средств планируется привлечь в эти три проекта.

Еще четыре компании, желающие стать резидентами ОЭЗ "Дубна" и построить там предприятия, вынесли свои бизнес-планы на экспертные советы.

ООО "Национальные технические резервы" хочет выпускать трехкомпонентные одноразовые шприцы, вложив в производство 384 млн рублей и создав 55 рабочих мест. Начало строительства помещений общей площадью 5 000 кв. м запланировано на этот год. Компания уже нашла себе рынок сбыта: шприцы будут закупать АО "МПО "МЕТАЛЛИСТ" и VOGT Medical GmbH (Германия).

ООО "Дубненский завод пластмасс" построит цеха по производству продукции из полимеров общей площадью 3000 кв. м, на 88 рабочих мест. Инвестиции составят 193 млн рублей. Строительство стартует также в ближайшем будущем.

ООО "C-Компонент Дубна" рассчитывает разрабатывать и производить металлизированные керамические корпуса и другие электронные компоненты на основе технической керамики. Партнерами проекта станут компании из Германии, Японии, Южной Кореи и Китая. Инвестировав в проект 74,9 млн рублей, сбывать продукцию "C-Компонент Дубна" будет производителям радио- и микроэлектроники. Здание завода планируется построить площадью 2100 кв. м, где будут трудиться 30 кадров.

Четвертый потенциальный резидент, желавший построить на правом берегу Дубны лакокрасочный завод, вызвал еще до 19 мая волну народного негодования. Об итогах его представления бизнес-плана пресс-служба ОЭЗ "Дубна" пишет так:

"ООО "Инновационные промышленные покрытия" намеревалось разрабатывать и производить защитные покрытия промышленного назначения, а также их компоненты и построить на правобережном участке ОЭЗ "Дубна" лакокрасочный завод. Бизнес-план компании был рекомендован к представлению на экспертном совете в третьем квартале 2017 года, после проектирования и утверждения в установленном порядке проекта санитарно-защитной зоны в размере не более 50 метров от границ земельного участка".