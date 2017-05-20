В Дмитровском районе создадут сырный кластер

Подробности Опубликовано: 20.05.2017 13:56 Автор: Кирилл Свояков

Подмосковье готово стать регионом-лидером в РФ по производству сыра – так считают в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Также там считают, что сыроделие – чрезвычайно выгодный бизнес.

"В этом году мы запустили новую программу, – рассказал глава ведомства Андрей Разин. - Мы хотим, чтобы Московская область стала одним из регионов-лидеров по производству сыра. Мы считаем, что для этого есть неплохие предпосылки".

Министр добавил, что московский регион уже сейчас занимает третье место в стране по объемам производства и первое – по объемам потребления.

Однако количество произведенного сыра в регионе по-прежнему в 4 раза меньше того, что потребляют москвичи и подмосквичи. И значительную долю съеденного сыра, конечно же, составляет импорт. А значит, подмосковным сыродельческим производствам есть куда расти!

В связи с этим областное правительство приняло решение возмещать предпринимателям пятую долю капитальных затрат при строительстве новых сырных производств.

Зампред правительства области, областной министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев рассказал, что 19 мая губернатор Московской области Андрей Воробьев провел встречу с инвесторами сырного производства и что сырный кластер будет создан в Дмитровском районе. Он займет территорию в 17 гектаров. По предварительным данным, в него войдут две крупные итальянские и одна российская компания по производству сыра, и, кроме того, компании по переработке сыворотки. В производство планируется инвестировать около трех миллиардов рублей.

"Подобного рода консолидированный подход позволит, в первую очередь, снизить индивидуальные расходы предпринимателей в каждом конкретном проекте на инфраструктуру в виде тех же дорог, электричества и газа. А компаниям, которые занимаются переработкой сопутствующих товаров, это позволит получить тот поток необходимого сырья, которого им будет достаточно для крупномасштабных инвестиций", – заключил Денис Буцаев.

"Гайки" для того, чтобы жители покупали региональные продукты, уже подкрутили: с 19 мая был введен временный запрет на экспорт многих молочных продуктов из Белоруссии. Как передает Россельхознадзор, это было сделано предприятий из-за обнаружения в молочной продукции остатков антибиотиков.