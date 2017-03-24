Бесхозных плотин в Подмосковье стало вдвое меньше

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Опубликовано: 24.03.2017 07:45
Автор: Кирилл Свояков

Минэкологии Московской области разыскало хозяев половины бесхозных гидротехнических сооружений региона.

Количество бесхозных плотин снизилось с 897 в 2014 году до 484 по состоянию на март нынешнего года. Эту цифру привел заместитель главы ведомства Михаил Сылка в ходе круглого стола в Мособлдуме, посвященного подмосковным ГТС. В мероприятии приняли участие депутаты, представители МЧС и надзорных ведомств, гидроэнергетики.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, в рамках ведомственного мониторинга в прошлом году было обследовано 530 ГТС. 331 сооружение утратило свое назначение и опасности не представляет, 36 плотин признаны опасными. Поэтому минэкологии рассматривает ремонт бесхозных ГТС и постановку их на баланс муниципалитетов как одну из главных задач.

Министр сообщил, что в прошлом году было капитально отремонтировано 7 плотин, и еще 7 планируется привести в порядок в течение нынешнего года.

Одна из уже восстановленных плотин находится на реке Гнилуша в деревне Доношово Озерского района Московской области. Эту плотину построили в 60-е годы прошлого века в виде насыпей из земли и камней. В 80-е годы  плотину сделали бетонной. Со временем гидротехническое сооружение постепенно пришло в упадок, разрушалось и было признано бесхозным имуществом.

Поскольку ветхое состояние плотины угрожало деревне Доношово затоплением, то у плотины нашелся хозяин в лице государства. На полную реконструкцию плотины из федерального и областного бюджетов выделили около 15 миллионов рублей.

Решение о капитальном ремонте плотины в деревне Доношово было принято в 2012 году. Конкурс на разработку проекта новой плотины выиграло ООО «Институт «Рязаньпроект». Конкурс на выполнение подрядных работ выиграла компания «Шельф». В октябре 2012 года она приступила к реконструкции плотины, чтобы закончить ремонт к декабрю 2014 года.

Строители справились с контрактом в намеченные сроки. Они укрепили плотину, усилив железобетонные конструкции, увеличили её высоту. В декабре  2014 года отремонтированная плотина была принята, и поступила на баланс сельского поселения Бояркинское.

В нынешнем году есть возможность поставить на муниципальный баланс 111 бесхозных ГТС в 19 районах Подмосковья, считают в минэкологии региона.

На сегодняшний день лишь менее трети подмосковных ГТС имеют службы эксплуатации. Только самые крупные гидроузлы обслуживаются квалифицированным персоналом. Ситуация усугубляется тем, что большинство ГТС были выстроены в 70-х годах прошлого века, и сегодня средний износ их составляет 48 процентов. Капитального ремонта требуют 392 подмосковных гидроузла.

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