Дать инвестору или не дать?

Подробности Опубликовано: 21.03.2017 19:52 Автор: Наталия Теряева

Инвестиционный совет Дубны встал перед выбором: развивать экономику или сохранять «девственность» города.

Российская компания «Акрус» присмотрела на правобережной площадке ОЭЗ «Дубна» участок вблизи поста ГИБДД на Новом шоссе и хочет разместить там современнное лакокрасочное производство с автоматизированной линией. «Акрус» производит защитные противокоррозийные материалы.

На участке размером 1,3 га компания собирается построить производственное здание площадью 3000 кв.м, организовать там производственный цех и участок НИОКР общей численностью 60 рабочих мест.

В производственный цех планируют завозить сырье для производства растворителей, двухкомпонентного эпоксидного покрытия и полиуретанового покрытия на основе акриловых смол. По санитарным нормам производство относится к третьему классу опасности и требует санитарно-защитной зоны шириной 300 метров. Эту зону компания обязуется сократить до 50 метров, применив особые технологии защиты с помощью немецких специалистов.

"Акрус" на инвестсовете в Дубне представил замгендиректора Алексей БорисовАнтикоррозийными защитными покрытиями фирмы «Акрус» пользуются морские суда, нефтяные платформы и трубопроводы «Роснефти», «Газпрома», «Лукойла», «Транснефти».

При производстве в ОЭЗ «Дубна» 7500 тонн лакокрасочных материалов в год и стопроцентном сбыте «Акрон» планирует иметь годовой доход от дубненского участка в 10 миллиардов рублей. Часть этого дохода пополнила бы бюджет Дубны.

Сегодня, 21 марта, руководители компании «Акрус» рассказали о своем предложении членам Инвестиционного совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства Дубны. Их предложение вызвало резкий отпор генерального директора МКБ «Радуга» и депутата Дубны Владимира Трусова. Он выступил категорически против размещения лакокрасочного производства в Дубне, пусть и на ее окраине.

Глава города Вячеслав Мухин проицитировал недавно принятую Советом депутатов Дубны Стратегию развития наукограда до 2026 года: «Исключить размещение в Дубне новых объектов (за исключением объектов, связанных с обеспечением деятельности в сфере фундаментальных научных исследований), существенно отрицательно влияющих на окружающую природную среду, в том числе производств крупнотоннажной химии и производств, для эксплуатации которых требуется санитарно-защитная зона более 100 м».

В ответ на демарш представителей депутатского корпуса представитель ОЭЗ «Дубна» попросил внести в протокол его особое мнение о необходимости рассмотреть предложение компании «Акрус» на заседании Наблюдательного совета особой экономической зоны.

Генеральный директор компании «Акрус» в свою очередь предложил представителям законодательной и исполнительной власти Дубны организовать поездку на заводы «Акрус» в промзонах Подольска и Санкт-Петербурга, чтобы оценить культуру и безопасность современного лакокрасочного производства, а также выразил готовность повезти представителей Дубны на другие лучшие химические заводы, оснащенные автоматизированными линиями. Он утверждал, что при теперешнем уровне технологий смешивание компонентов красок происходит в полностью герметичных сосудах и не выделяет вредных веществ в окружающую среду.

Обсуждение предложения компании «Акрон» взять участок для строительства завода закончилось ничем. Решение «дать инвестору или не дать» принято не было. С одной стороны, о Дубне может пойти плохая слава среди потенциальных инвесторов. А с другой стороны, хочется и капитал приобрести, и невинность соблюсти.

На экране строительство временной конструкции моста к русловым опорам.На том же заседании Инвестиционного совета Дубны о состоянии дел на строительстве моста через Волгу доложил начальник отдела управления проектами Мостоотряда-90 Анатолий Власов. Строители моста вышли на весь фронт работ – и в правобережье, и в левобережье, сказал он и подтвердил свои слова фотографиями.

Уже сооружена большая часть свайных оснований. До конца текущего года планируется закончить все опоры моста. На правом берегу из пяти опор работы ведутся на четырех. Самым сложным будет сооружение четырех русловых опор моста – двух центральных в фарватере Волги и двух боковых. На них ляжет центральный пролет моста длиной 168 метров с арочными конструкциями. Сейчас строится временный мост к русловым опорам. На стройке круглосуточно работают 200 человек. Скоро количество строителей увеличится до 400 человек в двух вахтах.

В том, что мост сдадут вовремя – в январе 2019 года, – у строителей сомнений нет.