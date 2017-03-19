В пустующие коворкинги Подмосковья будут завлекать посетителей

Подробности Опубликовано: 19.03.2017 10:29 Автор: Екатерина Славская

Пока по всему Подмосковью открывают коворкинги один за другим, уже открытые – пустуют. Мининнноваций Подмосковья схватилось за голову.

Фейсбук пестрит победными реляциями о все новых сетях коворкингов, которые, по замыслу государства должны стать теплицами для молодого бизнеса.

В прошлом году министр инноваций Московской области Денис Буцаев планировал открыть 17 коворкинг-центров в регионе.

– Согласно поручению губернатора, в 2016 году мы должны создать восемь региональных коворкинг-центров, – сказал журналистам Буцаев в июне 2016 года. – Это центры, где малый бизнес имеет возможность получить рабочее место с определенным перечнем услуг. Помимо восьми коворкинг-центров, которые открываются в рамках региональной программы на основе частно-государственного партнерства, будут открыты еще девять, которые открываются за внебюджетные средства. Таким образом в Подмосковье в 2016 году появится 17 коворкинг-центров.

По словам министра инноваций, открытие коворкинг-центров должно значительно упрощать процедуру ведения бизнеса в Подмосковье. Целью открытия таких центров правительство Подмосковья считает популяризацию малых и средних форм предпринимательства.

Между тем, еще осенью 2015 года коворкинг-центр под названием «Деловой клуб» открыли в Дубне, на территории особой экономической зоны. Старпаперы и малые предприниматели, вопреки ожиданиям открывателей коворкинга, туда не ринулись. На странице Вконтакте коворкинга "Деловой клуб" нет признаков деловой жизни

На странице дубненского коворкинга в социальной сети Вконтакте последняя запись от возможного клиента «Делового клуба» такая: «Деловой клуб вообще работает ещё или нет? Точнее, или он уже выполнил свою задачу?)»

На год раньше коворкинга в ОЭЗ «Дубна» открылся коворкинг «Нейтрино» в Универсальной библиотеке ОИЯИ. Это было в августе 2014 года. Начинающие бизнесмены как не спешили воспользоваться его возможностями получить стул, стол и интернет в общем пространстве за плату, так и не спешат.

Еще одна идея правительства Подмосковья – создание центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), куда должны, как пчелы на мед, слетаться школьники, жаждущие стать техниками и инженерами. В прошлом году в Дубне при Центре детского творчества «Дружба» открыли ЦМИТ «Киловатт», оснащенный современным оборудованием для прототипирования и станком лазерной резки. По слухам, вместо роя школьников, реально там насчитываются один-два человека.

Кроме Дубны, ЦМИТы открыли в Дмитрове, Протвино и Жуковском. По словам министра инноваций Подмосковья Дениса Буцаева, на создание всех четырёх центров направлено 28 млн рублей с ожиданиями, что они будут привлекать к инновационной деятельности порядка 1,2 тысяч человек ежегодно.

Видимо, сопоставление реальных цифр с яркими планами заставили мининноваций региона решиться на следующий шаг.

Совместно с представителем Национальной ассоциации обучения предпринимателей Министерство инвестиций и инноваций Московской области запускает онлайн-школу «Витамин роста» в целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к услугам, предоставляемым инфраструктурой поддержки субъектов МСП Московской области.

Обучение в онлайн-школе «Витамин роста» будет проходить в рамках проекта «Бизнес-школа Московской области».

Предполагается бесплатное трехнедельное обучение представителей коворкинг-центров, бизнес-инкубаторов, центров молодежного инновационного творчества, центров поддержки предпринимательства, представителей торгово-промышленных палат, ассоциаций предпринимателей и деловых клубов Московской области аспектам работе с целевой аудиторией, обеспечению эффективного внедрения программ и систем мотивации, а также способам создания бизнес-сообществ.

Старт обучения в онлайн-школе «Витамин роста» – в понедельник 20 марта.

После прохождения обучения участникам будет выдан сертификат о прохождении курса.

Интересующиеся могут направить информацию с указанием ФИО, контактного телефона, адреса электронной почты, а также представляемой организации потенциального участника на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. в срок до 11:00.

Идея, конечно, интересная. Но есть опасение, что и она в малых городах Подмосковья не сможет наполнить коворкинги и ЦМИТы тысячами клиентов.

Говорят, что первый в мире коворкинг-центр открыл американский фрилансер Бред Ньюберг. Американские фрилансеры обычно живут в дешевом съемном жилье и работают либо дома (если есть условия), либо в кафе с бесплатным Wi-Fi. За собственный офис с быстрым интернетом в большом городе надо платить большие деньги. Ньюберг объединил два формата и получил под названием «коворкинг» что-то среднее между кафе, офисом и домом.

В малых российских городах большинство фрилансеров живут в собственном жилье с собственным быстрым интернетом. Для редких бизнес-встреч с заказчиками и коллегами им достаточно кафе – все основные вопросы можно решить по скайп или по электронной почте. Домашние принтеры – тоже отнюдь не редкость. Так чем фрилансеров могут заманить коворкинги?

Провиницальный малый бизнес тоже не станет снимать стул со столом или переговорную в коворкинге. Зачем они ему?

Почему-то создатели коворкингов видят в рядах своих клиентов консалтинговые агентства, провайдеров, туристов, представителей фармацевтики, веб-разработчиков, репетиторов. Интересно, почему?