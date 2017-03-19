В пустующие коворкинги Подмосковья будут завлекать посетителей

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Опубликовано: 19.03.2017 10:29
Автор: Екатерина Славская

Пока по всему Подмосковью открывают коворкинги один за другим, уже открытые  – пустуют. Мининнноваций Подмосковья схватилось за голову.  

Фейсбук пестрит победными реляциями о все новых сетях коворкингов, которые, по замыслу государства должны стать теплицами для молодого бизнеса.

В прошлом году министр инноваций Московской области Денис Буцаев планировал открыть 17 коворкинг-центров в регионе.

– Согласно поручению губернатора, в 2016 году мы должны создать восемь региональных коворкинг-центров, – сказал журналистам Буцаев  в июне 2016 года. – Это центры, где малый бизнес имеет возможность получить рабочее место с определенным перечнем услуг. Помимо восьми коворкинг-центров, которые открываются в рамках региональной программы на основе частно-государственного партнерства, будут открыты еще девять, которые открываются за внебюджетные средства. Таким образом в Подмосковье в 2016 году появится 17 коворкинг-центров.

По словам министра инноваций, открытие коворкинг-центров должно значительно упрощать процедуру ведения бизнеса в Подмосковье. Целью открытия таких центров  правительство Подмосковья считает популяризацию малых и средних форм предпринимательства.

Между тем, еще осенью 2015 года коворкинг-центр под названием «Деловой клуб» открыли в Дубне, на территории особой экономической зоны. Старпаперы и малые предприниматели, вопреки ожиданиям открывателей коворкинга, туда не ринулись.На странице Вконтакте коворкинга "Деловой клуб" нет признаков деловой жизниНа странице Вконтакте коворкинга "Деловой клуб" нет признаков деловой жизни

На странице дубненского коворкинга в социальной сети Вконтакте последняя запись от возможного клиента «Делового клуба» такая: «Деловой клуб вообще работает ещё или нет? Точнее, или он уже выполнил свою задачу?)»

На год раньше коворкинга в ОЭЗ «Дубна» открылся коворкинг «Нейтрино» в Универсальной библиотеке ОИЯИ. Это было в августе 2014 года. Начинающие бизнесмены как не спешили воспользоваться его возможностями получить стул, стол и интернет в общем пространстве за плату, так и не спешат.

Еще одна идея правительства Подмосковья – создание центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ), куда должны, как пчелы на мед, слетаться школьники, жаждущие стать техниками и инженерами. В прошлом году в Дубне при Центре детского творчества «Дружба» открыли ЦМИТ «Киловатт», оснащенный современным оборудованием для прототипирования и станком лазерной резки. По слухам, вместо роя школьников, реально там насчитываются один-два человека.

Кроме Дубны, ЦМИТы открыли в Дмитрове, Протвино и Жуковском.  По словам министра инноваций Подмосковья Дениса Буцаева, на создание всех четырёх центров направлено 28 млн рублей с ожиданиями, что они будут привлекать к инновационной деятельности порядка 1,2 тысяч человек ежегодно.

Видимо, сопоставление реальных цифр с  яркими планами заставили мининноваций региона решиться на следующий шаг.

Совместно с представителем Национальной ассоциации обучения предпринимателей Министерство инвестиций и инноваций Московской области запускает онлайн-школу «Витамин роста» в целях привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к услугам, предоставляемым инфраструктурой поддержки субъектов МСП Московской области.

Обучение в онлайн-школе «Витамин роста» будет проходить в рамках проекта «Бизнес-школа Московской области».

Предполагается бесплатное трехнедельное обучение представителей коворкинг-центров, бизнес-инкубаторов, центров молодежного инновационного творчества, центров поддержки предпринимательства, представителей торгово-промышленных палат, ассоциаций предпринимателей и деловых клубов Московской области аспектам работе с целевой аудиторией, обеспечению эффективного внедрения программ и систем мотивации, а также способам создания бизнес-сообществ.

Старт обучения в онлайн-школе «Витамин роста» – в понедельник 20 марта.
После прохождения обучения участникам будет выдан сертификат о прохождении курса.
Интересующиеся могут направить информацию с указанием ФИО, контактного телефона, адреса электронной почты, а также представляемой организации потенциального участника на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. в срок до 11:00.

Идея, конечно, интересная. Но есть опасение, что и она в малых городах Подмосковья не сможет наполнить коворкинги и ЦМИТы тысячами клиентов.

Говорят, что первый в мире коворкинг-центр открыл американский фрилансер Бред Ньюберг. Американские фрилансеры обычно живут в дешевом съемном жилье и работают либо дома (если есть условия), либо в кафе с бесплатным Wi-Fi. За собственный офис с быстрым интернетом в большом городе надо платить большие деньги.  Ньюберг объединил два формата и получил под названием «коворкинг» что-то среднее между кафе, офисом и домом.

В малых российских городах большинство фрилансеров живут в собственном жилье с собственным быстрым интернетом. Для редких бизнес-встреч с заказчиками и коллегами им достаточно кафе – все основные вопросы можно решить по скайп или по электронной почте. Домашние принтеры – тоже отнюдь не редкость.  Так чем фрилансеров могут заманить коворкинги?

Провиницальный малый бизнес  тоже не станет снимать стул со столом или переговорную в коворкинге. Зачем они ему?

Почему-то создатели коворкингов видят в рядах своих клиентов консалтинговые агентства, провайдеров, туристов, представителей фармацевтики, веб-разработчиков, репетиторов. Интересно, почему?

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