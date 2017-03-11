Правительство Подмосковья возьмет займ у населения

Подробности Опубликовано: 11.03.2017 07:54 Автор: Никита Крутиков

Министр экономики и финансов Московской области Антон Котяков предложил региону занять денег у жителей Подмосковья.

«В этом году мы хотим попробовать инструмент – облигационный займ для населения. Многие субъекты используют такой инструмент. Сумма заимствований будет порядка 3 млрд. рублей. При этом ставка по этому облигационному займу будет чуть выше, чем ставка по депозитам», – сказал министр Котяков 9 марта с трибуны Мособлдумы. Депутаты законодательного собрания региона слушали доклад министра экономики области об основных направлениях долговой политики и повышении ликвидности единого счета бюджета в рамках «Часа правительства».

В 2017 году государственный долг Московской области составил 98,1 млрд. рублей (в 2016 году составлял 98,7 млрд.). Среди субъектов РФ по этому показателю Подмосковье занимает 16 место, в то время как в 2016 году занимало 18 место.

Уровень долга по отношению к налоговым и неналоговым доходам составляет 25,6%.

Структура долга Московской области следующая:

25,5% - ценные бумаги;

25,7% – бюджетные кредиты;

48,7% – коммерческие кредиты;

0,1% - государственные гарантии.

В соответствии с данными рейтинговых агентств, прогноз кредитного рейтинга Московской области оценивается как стабильный.

Как рассказал Антон Котяков, инструментом реализации долговой политики Московской области является облигационный займ. Он позволяет:

диверсифицировать долговой портфель;

увеличить срочность заимствований;

сократить расходы на обслуживание госдолга.

В ноябре 2016 года правительство Подмосковья впервые за последние 8 лет воспользовалось облигационным займом. 23 ноября облигации Московского областного внутреннего облигационного займа 2016 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга были размещены на Московской бирже (ЗАО "ФБ ММВБ).

29 ноября на Московской состоялись торги этими ценными бумагами. За день было продано 25 миллионов облигаций при стоимости каждой облигации в 1000 рублей. Облигации действительны до 21 ноября 2023 года.

Итого 9 ноября бюджет Московской области получил от продажи облигаций 25 миллиардов рублей.

Изначально ставка доходности по облигациям Московского областного внутреннего облигационного займа 2016 года была установлена на уровне 9,7-9,8%. Но после получения значительного количества заявок со стороны инвесторов итоговая ставка составила 9,65%. «В нашем понимании облигации со сроком обращения семь лет и ставкой купона 9,65% является неплохим показателем для рынка», – сказал Антон Котяков порталу «Подмосковье сегодня».

В 2017 году Минфин Московской области снова разместит такие же облигации для прдажи на бирже. Объём размещения Московского областного внутреннего облигационного займа 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга также составит 25 млрд. рублей.

Правительство Подмосковья в 2016 году получало доход и от размещения финасов на банковских депозитах: 664 млрд. рублей временно свободных бюджетных средств лежали на депозитах со средней ставкой 10,7%. Доход подмосковного бюджета от банковских депозитов составил 5,9 млрд. рублей.

Расходы бюджета на обслуживание госдолга по состоянию на январь 2017 года составили 5,8 млрд. рублей. Так что доходы от размещения средств на депозитах превысили расходы на обслуживание долга.

Долг муниципальных образований Подмосковья по состоянию на 1 января 2017 года составил 14,4 млрд. рублей. Структура долга следующая:

- 859,7 млн. рублей – бюджетные кредиты;

- 797,1 млн. рублей– гарантии;

- 12,7 млрд. рублей – коммерческие кредиты.

Антон Котяков представил рейтинг муниципальных образований, которые обеспечили снижение муниципального долга за 2016 год:

1. г.о. Мытищи – снижение долга на 361,6 млн рублей;

2. Клинский район – на 180 млн. рублей;

3. Рузский район – на 95,2 млн. рублей;

4. Дмитровский район – на 91,7 млн. рублей;

5. Сергиево-Посадский район – на 63 млн. рублей.

Дубны, как видно, в этом рейтинге нет.