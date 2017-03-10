Почем жилье в подмосковной деревне

Подробности Опубликовано: 10.03.2017 05:48 Автор: Никита Крутиков

Стоимость жилья в сельской местности смогли установить в Подмосковье в 2017 году благодаря мониторингу и анализу рынка недвижимости, сообщает пресс-служба Комитета по ценам и тарифам Московской области.

В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» госпрограммы Московской области «Сельское хозяйство Подмосковья» комитетом установлена стоимость жилья в сельской местности на 2017 год, которая составила 54,47 тысячи рублей за квадратный метр. Такая цена не превышает среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья по Московской области, определяемую Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Мониторинг и анализ рынка жилья Комитет по ценам и тарифам Московской области ведет с целью экономного расходования бюджетных средств. Эта работа нужна, чтобы установить стоимость одного квадратного метра для каждого вида приобретаемых муниципалитетамм и правительством региона жилых помещений.

Стоимость строительства (приобретения) жилья используется для расчета размера социальных выплат гражданам, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, работающим в агропромышленном комплексе и социальной сфере в сельской местности Подмосковья, поясняется в материале пресс-службы Комитета по ценам и тарифам.

«Только в прошлом году, благодаря участию в областных и федеральных программах профильными министерствами Московской области приобретено 146 квартир для врачей, 58 – для ученых, семь – для учителей, 640 – для детей-сирот и 16 жилых домов (квартир) – для жителей сельской местности», – уточняется в сообщении.

Источник: Комитет по ценам и тарифам Московской области