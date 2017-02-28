140 тысяч рублей за слив в Гнилушу

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Опубликовано: 28.02.2017 08:11
Автор: ОД

Крупный штраф будет наложен инспекторами эконадзора на ООО «Атлант», которое ведет добычу песка в карьере, расположенном вблизи деревни Заовражье Рузского района. Административное расследование ведется по обращениям местных жителей, пожаловавшихся на загрязнение реки Гнилуши.

В ходе проверки выяснилось, что общество откачивает из карьера грунтовые воды, которые затем по пожарному рукаву сбрасываются в Гнилушу. Разрешения на пользование водным объектом у них не имеется.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, за самовольное пользование водным объектом и загрязнение реки нарушителю грозит административный штраф в размере до 140 тыс. рублей.

Административное расследование продолжается. Обществу будет выдано предписание с требованием устранить нарушение природоохранного законодательства.

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