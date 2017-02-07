Добавьте свою инновационную продукцию в областной реестр

Подробности Опубликовано: 07.02.2017 07:29 Автор: ОД

Министерство инвестиций и инноваций Московской области приступило к формированию реестра инновационной продукции, рекомендованной к использованию в Московской области.

В соответствии с постановлением Правительства Московской области от 23.11.2016 № 860/41 центральные исполнительные органы государственной власти Московской области, государственные органы Московской области и их подведомственные учреждения, а также органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области будут использовать сведения об инновационной продукции, содержащейся в реестре при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

Если ваша организация заинтересована включить свою инновационную продукцию в этот реестр, нужно направить заявку и документы, прилагаемые к ней, в мининноваций Подмосковья и проинформировать об этом управление инвестиций, инновационной деятельности и информационных технологий администрации Дубны по электронному адресу: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Оригинал пакета документов придется отправить нарочным в министерство по адресу: 143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 1, кабинет 207-4.

Консультации по вопросам включения инновационной продукции в реестр и заказ пропуска для прохода в здание Дома правительства Московской области осуществляются по электронной почте.

Контактное лицо: Вдовина Наталия Викторовна Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..



