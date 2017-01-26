Южная Корея присматривается к ОЭЗ «Дубна»

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Опубликовано: 26.01.2017 08:38
Автор: Никита Крутиков

Делегация представителей южнокорейских университетов и Корейского агентства содействия торговле и инвестициям посетили ОЭЗ «Дубна». Визит состоялся в рамках совместной программы по обмену опытом.

Инициаторами программы сотрудничества и обмена опытом является правительство Южной Кореи. Программа активно поддерживается министерством финансов страны, рассказали в ОЭЗ «Дубна». Официальным партнером программы с российской стороны в 2017 году является АО «Особые экономические зоны».

Первый заместитель генерального директора АО «ОЭЗ ТВТ «Дубна» Алексей Марин  познакомил гостей с развитием инфраструктуры особой экономической зоны, рассказал  о  направлениях ее деятельности. Гости из Южной Кореи активно заинтересовались, как сделать ОЭЗ «Дубна» более привлекательной для инвесторов, в том числе иностранных высокотехнологичных компаний, какие проблемы развития инфраструктуры необходимо решить в первую очередь, кам происзодит взаимодействие управляющей особой зоной компании с резидентами,  как создаются  рабочие места и что необходимо сделать для  мотивации приезда специалистов в регионы, где расположена ОЭЗ, как оценивается эффективность деятельности инвесторов.

Представители делегации побывали на экскурсии в компании с японским капиталом «Аркрэй» и на заводе «Связь инжиниринг КБ», посетили выставку инновационных проектов резидентов в Конгресс-центре.

– Мы ждем конкретных результатов от этой международной программы, – прокомментировал визит делегации Южной Кореи в ОЭЗ «Дубна» заместитель председателя правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев. – В Южной Корее в настоящее время эффективно действуют две свободных экономических зоны. Их опыт, практические рекомендации экспертов будут полезны. В том числе для подмосковных инновационных территорий.

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