Бизнес-успех вместо Дубны отпраздновал Котовск

Подробности Опубликовано: 24.01.2017 11:29 Автор: Никита Крутиков

Лучшим муниципалитетом России 2016 года по версии премии «Бизнес-успех» стала не подмосковная Дубна, а город Котовск Тамбовской области.

Презентация десятки финалистов в номинации «Лучшая муниципальная практика поддержки предпринимательства и улучшения инвестиционного климата» прошла 23 января в Общественной палате РФ. Представители десяти провинциальных городов разного масштаба – от областных до районных центров – делились достигнутым. Дубну презентовал замруководителя администрации Дубны Никита Смирнов, а пояснения к его выступлению давал глава города Вячеслав Мухин.

Финалисты премии рассказывали, почему именно их города являются наиболее комфортной средой для малого и среднего бизнеса.

Никита Смирнов сделал упор на помощь администрации города в обеспечении новых предприятий-резидентов местными кадрами при поддержке Госуниверситета «Дубна».

Однако по-настоящему успешным члены жюри премии «Бизнес-успех» признали моногород Котовск с населением чуть более 30 тысяч человек. Несмотря на то, что город развился в начале ХХ века из поселка с названием Пороховой Завод, сегодня Котовск занимает первое место вэкологическом рейтинге.

Представители моногорода отметили необычный факт: некоторые жители борются в суде за свое право служить в рядах армии. Жители города подходят ответственно не только к своему гражданскому долгу, но и к ведению бизнеса и поддержке малого и среднего предпринимательства. Представители Котовска рассказали, что в первую очередь делают ставку на обратную связь, руководители города проводят регулярные бизнес-завтраки, на которых обсуждают конкретные проблемы и задачи. Фактически власть в городе работает с бизнесменами и инвесторами в течение 24 часов. И такая плодотворная работа дает свои плоды: в городе наблюдается рост выручки, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране.