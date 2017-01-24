Со стройки моста в Дубне не сводят глаз

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Опубликовано: 24.01.2017 05:56
Автор: Никита Крутиков

Министр правительства Московской области по дорожному хозяйству Игорь Тресков проверил ход строительства моста через Волгу в Дубне.

20 января Министр Правительства Московской области по дорожному хозяйству Игорь Тресков проинспектировал строительство моста через реку Волга в Дубне.

Как только в декабре 2016 года Дирекция дорожного строительства Московской области заключила контракт на строительство, подготовительные работы к возведению моста сразу же развернулдись в Дубне.

– Сейчас ведутся работы по устройству буронабивных свай на шести опорах. Проводится устройство пирсов на левом и правом берегах для доставки к русловым опорам техники, материалов и рабочих. Продолжается обустройство строительной площадки. В работах задействовано 75 специалистов и 27 единиц техники, – отчитался министр дорог Подмосковья об увиденном 20 января в Дубне.

Напомним, общая протяженность четырехполосного моста со въездными эстакадами составит почти 2 километра. Длина самого моста – 1166,25 м. Расчетная скорость движения автомобилей по готовому мосту – 80 км/ч.

При таких параметрах мост сможет пропускать в сутки 24 150 автомобилей.

Мостовая конструкция будет состоять из трех частей: правобережной и левобережной эстакад, и самого моста.

Проект предусматривает расширение существующего кругового перекрестка  проспекта Боголюбова с улицей Вернова до трех полос движения. Сейчас на прилегающих к перекрестку улицах движение двух- и однополосное. Железная дорога, идущая вдоль улицы Станционной, окажется под мостом.

Само собой, будут построены четыре съезда с моста, тротуары, пешеходные переходы, автобусные остановки с павильонами и остановочные площадки.

Строительство моста в Дубне выполняется в рамках госпрограммы Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» с финансированием из федерального бюджета и дорожного фонда региона.

Заказчиком строительства выступает подведомственное Главному управлению дорожного хозяйства Московской области ГКУ «Дирекция дорожного строительства». Подрядчиком – ПАО «Мостотрест». Срок реализации объекта – 25 месяцев.

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