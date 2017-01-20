Предпринимателям Дубны надо искать защиту в Москве

Подробности Опубликовано: 20.01.2017 08:52 Автор: ОД

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев ведет личный прием предпринимателей в Москве.

Каждый второй вторник месяца прием проводится по адресу: г. Москва, ул. Кулакова, д. 20, стр. 1(Технопарк «Орбита»), м. Строгино, с 13.00 до 17.00.

Каждый четвертый вторник месяца прием проводится по адресу: г. Москва, Большой Златоустинский пер., д.3/5, стр. 1, м. Лубянка, Китай – Город, с 14.00 до 18.00.

Дополнительную информацию о графике приема, месте проведения, необходимых документах предприниматели Дубны могут получить по телефону +7 498 602 19 85 или на сайте бизнес-омбудсмена www.golovnev.ru