Реквизиты для уплаты налогов в казну изменились

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Опубликовано: 24.12.2016 08:12
Автор: ОД

Изменились реквизиты счета Управления федерального казначейства по Московской области для перечисления налогов.

Межрайонная ИФНС России по Московской области сообщает об изменении реквизитов счетов Федерального казначейства, который будет открыт Управлению Федерального казначейства по Московской области на балансовом счете 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации», необходимых для заполнения поручений на перечисление налогов, сборов, пеней и штрафов в бюджетную систему Российской Федерации с 06.02.2017.

Новые реквизиты УФК по Московской области для перечисления налогов в бюджет:

ИНН:  5010031007

КПП:  501001001

Счет № 40101810845250010102 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК: 044525000

     

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