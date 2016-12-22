Дубненцы и подмосковные жители сгорают на работе

Подробности Опубликовано: 22.12.2016 05:58 Автор: Светлана Козлова

За шесть лет (с 2010 по 2016 гг.) в Дубне произошло 17 смертельных несчастных случаев на производстве. В этом году на работе умерли трое. Такие цифры прозвучали на заседании городской трехсторонней комиссии, состоявшейся 21 декабря в администрации.

Эксперт отдела экономики, социальной сферы и услуг комитета по финансам и экономике администрации Александр Короткевич доложил на заседании городской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений печальную статистику. В этом году на производстве произошло 11 несчастных случаев, из них два со смертельным исходом. Оба случая не связаны с производством, люди умерли на работе (в ОИЯИ) по естественным, как выразился докладчик, причинам, а не в результате производственных травм. Один несчастный случай со смертельным исходом на стройке (компания «Бетиз и К») еще расследуется. Другой из 11 несчастных случаев привел к тяжелым, но не смертельным последствиям.

В 2015 году смертей на работе случилось пять, все пять также не были связаны с производством. За шесть лет ни один смертельный случай на работе не был связан с травмами. Анализ ситуации показал, что средний возраст умерших на рабочем месте был выше 65 лет.

Еще более трагическую статистику привел Александр Короткевич по Подмосковью. На 1 ноября в Московской области произошло 52 несчастных случая, закончившихся смертью на производстве. В 2015 году за весь год – 12. Налицо катастрофический рост, очевидно, связанный с острой нехваткой в Дубне и регионе молодых производственных кадров.

Растет также частота производственного травматизма и в области, и в Дубне. Эксперт призвал работодателей ужесточить меры охраны труда: ежедневно проводить инструктаж, осуществлять регулярный контроль в течение дня. Также он порекомендовал пропагандировать и при необходимости предоставлять работникам время для посещения поликлиники и Центра здоровья. У членов трехсторонней комиссии возник вопрос по поводу Центра здоровья. Оказалось, что большинство даже не слышали о том, что Центр работает уже несколько лет и бесплатно принимает в поликлинике №1 на Большой Волге всех желающих проверить своё здоровье.

Призвал эксперт «не расслабляться» на работе и самих работников. Привел в пример подмосковную компанию, выпускающую сникерсы. Там на всех углах, где есть зеркала (в туалетах, в душе, в раздевалках), висят объявления примерно такого содержания: «Ты сейчас смотришь на того, кто отвечает за твою безопасность». И не забывать, что статья 214 Трудового кодекса РФ предписывает работнику немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя об ухудшении состояния своего здоровья.

Члены трехсторонней комиссии единогласно проголосовали за решение по вопросу анализа несчастных случаев, закончившихся смертью на производстве. Все пункты решения носят рекомендательный характер, призывают работодателей и профсоюзные органы усилить контроль за охраной труда в организациях и на производстве, пропагандировать здоровый образ жизни и предоставлять работникам время для прохождения диспансеризации.