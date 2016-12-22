Ярмарка экопроектов приглашает к участию ученых и изобретателей

Подробности Опубликовано: 22.12.2016 05:48 Автор: Иван Экономов

Минэкологии Подмосковья запустило Ярмарку экологических проектов. В ней могут участвовать разработки со всей России, но внедряться они будут в Подмосковье. Прямо на пресс-конференции по поводу старта ярмарки поступили две заявки.

Одну тут же окрестили вечным двигателем и назвали новым словом в теплоснабжении.

Ярмарку экологических проектов запускает Министерство экологии и природопользования Московской области. Как отметил глава ведомства Александр Коган, ярмарка позволит находить наилучшие доступные технологии в сфере экологии по всей России и внедрять их на предприятиях Подмосковья.

«К нам в министерство приходит много предложений с действительно классными разработками, наукоемкими, дешевыми, но большая их часть не готовы к запуску в производство, к коммерциализации. Задача проекта – помочь участникам довести проекты до ума и внедрить лучшие из лучших технологий на территории Подмосковья. Если мы воплотим в жизнь десяток-два таких проектов, я буду считать, что это успех». Министр подчеркнул, что в первую очередь нестандартные решения необходимы в тех сферах, где традиционные методы не решают задачи или слишком дороги. Он привел в пример одну из приоритетных задач в Подмосковье – модернизацию очистных сооружений. «Модернизация отдельных сооружений стоит миллиарды рублей, нужны инновационные и более экономичные разработки», – пояснил Коган.

В состав жюри, по словам Александра Когана, войдут представители научного сообщества, специалисты в области продвижения бизнес-проектов, законодатели и экологи. Их основной задачей будет не только выбрать наиболее яркие идеи, но и помочь претендентам доработать их до предпродажного состояния. На самой ярмарке инвесторы решат, какие технологии они готовы приобрести для внедрения на своих производствах.

Поучаствовать в конкурсе экологических проектов смогут как представители бизнес-сообщества и научной среды, так и обычные граждане.

Юрий Моталов, сотрудник государственного университета «Дубна», назвал ярмарку архиважным мероприятием, потому что «ученые – не коммерсанты, они изобретатели». Он рассказал, что в дубненских научно-исследовательских институтах трудятся молодые ученые: химики, экологи, инженеры, которые создают прорывные технологии. Часто у них есть разработки, сертификаты и даже мощности, но нет инвесторов. По словам Мотолова, ученые не только представят свои уникальные разработки на ярмарке, но охотно поучаствуют в обсуждении всех представленных проектов.

Представители Московского физико-технического университета совместно с Всероссийским обществом охраны природы прямо на пресс-конференции представили две первые заявки на конкурс. Первая – портативный спектрограф весом 200 граммов, который за пять секунд позволяет построить спектрограмму, соотнести с банком данных и определить химический состав жидкости. Сейчас устройство работает с ноутбуком, в перспективе будет автономным, нужен будет только интернет. Причем освоить его может даже школьник, а стоимость не превысит 60 тысяч рублей.

Второй проект – новое слово в теплоснабжении – «теплопроводная трубка», работающая при любой разнице температур и без обращения жидкости. Прямо на пресс-конференции метровая трубка нагрелась от чашки горячей воды (70 градусов) за 7-8 секунд. Поскольку трубка практически не допускает потерь тепла, разработку тут же окрестили вечным двигателем.

Заявки будут приниматься до 31 июля 2017 года. Подробная информация в ближайшие дни будет размещена на сайте eco-startup.ru. А в ноябре следующего года состоится выставка-смотр лучших проектов.

Номинации:

• Экотерритория – экологические решения для самых разных пространств жизни человека: от дома до города.

• Зеленая экономика – экоразработки для крупных предприятий.

• Экопрактика – экологические идеи, которые возникли из практики, но настолько полезны, что требуют внедрения в массовое производство.

• Вторая жизнь – современные подходы в сфере вторичной переработки.

• Вечный двигатель – идеи, которые на первый взгляд трудно реализуемы, но имеют большое будущее.

• Зеленый интеллект – искусственный интеллект для живой планеты, экологические IT-технологии.

• 20/80 – проекты, позволяющие при минимальных затратах получить максимальный эффект.

• Взгляд из будущего – специальная номинация для детских проектов (до 16 лет).