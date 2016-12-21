Заявки на учет вредных производств теперь принимают в электронном виде

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Опубликовано: 21.12.2016 05:55
Автор: ОД

В минэкологии Подмосковья начала работу Государственная информационная система учета объектов негативного воздействия на окружающую среду. Теперь можно отправить не на бумаге, а в электронном виде заявку о постановке на госучет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

До 1 января 2017 года природопользователи Московской области должны направить в Росприроднадзор или в минэкологии области заявки о постановке на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС).

Раньше такие заявки подавались на бумажных носителях, но теперь заработала Государственная информационная система учета. Заявка подается с помощью бесплатного средства подготовки отчетности природопользователя («Модуль природопользователя»), размещенного на официальном сайте Росприроднадзора по адресу: http://rpn.gov.ru/otchetnost, либо с помощью размещенного в сети Интернет личного кабинета природопользователя по адресу: https://lk.fsrpn.ru.

В минэкологии подают заявки только те природопользователи, чьи объекты НВОС подлежат региональному экологическому надзору. Уровень государственного экологического надзора – федеральный или региональный – определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.08.2015 № 903 «Об утверждении критериев определения объектов, подлежащих федеральному государственному экологическому надзору».

На сегодняшний день минэкологии Московской области поставило на государственный учет 58 объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (НВОС). Всего с момента начала постановки на учет рассмотрено 286 заявки от природопользователей.

Подробнее о постановке на государственный учет объектов НВОС: https://goo.gl/xCZD6T.

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