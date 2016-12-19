Как сэкономить на бухгалтере и не попасть на штраф

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Опубликовано: 19.12.2016 14:02
Автор: Таня Бабушкина

Многих из моих знакомых фрилансеров заказчики подталкивают к регистрации ИП или ООО. С юридическим лицом или ИП компаниям рассчитываться удобнее, чем с лицом просто физическим. Меньше хлопот. Сегодня зарегистрировать юрлицо или ИП – не проблема. Это делается быстро: в течение трех-пяти рабочих дней. Главная забота моих знакомых – как вести бухгалтерию.

Никто из них бухгалтерские курсы не заканчивал и заканчивать не собирается. И так работа все время отбирает. Как быть? А ещё если нужно нанять сотрудников – тут уж совсем проблемы – кадры, зарплата, ежемесячная отчетность.

В советчики мы взяли профессионала в области бухгалтерии и финансов Марину Журавлеву. И разложили с нею все по полочкам.

– Вариантов на самом деле не так много, – сразу сказала Марина Олеговна. – Всего три.

Первый – нанять приходящего бухгалтера, который будет вести учёт и сдавать отчетность. В случае если операций практически нет – это только отчетность (ежемесячная в Пенсионный фонд и ежеквартальная или ежегодная в налоговую).

Второй – самим использовать бухгалтерские онлайн-сервисы (сейчас, кстати,  некоторые банки предлагают бухгалтерские услуги в разных форматах – онлайн сервисы, где вы сами ведёте первичные документы и можете отправлять отчетность).

Третий – заключить договор на бухгалтерское обслуживание с организацией, профессионально занимающейся предоставлением бухгалтерских услуг.  В Дубне с 2016 года работает официальный партнёр фирмы 1С по направлению 1С:БухОбслуживание

– Давайте разберем все три, – предложили мы с приятелями. – Подсчитаем преимущества и недостатки.

Стали считать.

Вариант первый: нанимаем бухгалтера

Преимущество – почти ничего самому делать не надо. Предоставил первичные документы бухгалтеру, забрал бумажные отчеты и отвез в налоговую и Пенсионный фонд. Если не жалко дополнительных пяти – семи тысяч в год на электронный документооборот или если вы плательщик НДС (отчетность по НДС принимается только в электронном виде), то можно никуда и не ездить. Сдавать отчеты в электронном виде будет бухгалтер.

Недостатков несколько.

  • вся детальная отчетность останется в базе бухгалтера. Разобраться в ней вы без подготовки не сможете;
  • квалификация бухгалтера тоже требует подтверждения. Придется верить бухгалтеру на слово. И в случае его ошибки брать всю ответственность на себя – главбухом числитесь вы;
  • если бухгалтер ведёт учёт в своей программе, и доступа к данным у вас нет, то при переходе на другой способ ведения учёта часто возникает необходимость восстановить все данные ;
  • стоимость приходящего бухгалтера зачастую выше, чем на самом деле стоят такие услуги: бухгалтер берет фиксированную плату вне зависимости от объема работы и если объёмы небольшие, то вы переплачиваете.

Вариант второй: бухгалтерские онлайн сервисы

Есть несколько бухгалтерских онлайн-сервисов, позволяющих вводить первичные бухгалтерские документы и формировать регламентированную отчетность.   Некоторые банки также предоставляют доступ к таким сервисам.  

В принципе, это симпатичные сервисы, но с очень ограниченным функционалом.  Можно ими пользоваться, если у вас  очень небольшой объем документов. Только нужно иметь в виду, что у вас нет доступа к введённым данным. И проблемы возникают, когда нужно сформировать какую-либо отчетность, используя имеющиеся фактические данные.

Вариант третий: договор на бухгалтерское обслуживание с организацией, профессионально занимающейся ведением бухгалтерского учета – говорим сейчас об официальном партнере фирмы 1С в Дубне – 1СБухОбслуживание.ОргСофт

Преимуществ много.

Первое. Поставщик бухгалтерских услуг является официальным партнером фирмы 1С и оказывает бухгалтерские услуги по единым стандартам 1С:БухОбслуживание.

Второе. Вас обслуживает штат компетентных  специалистов, сертифицированных по стандартам 1С. Стандарт предусматривает регулярное повышение квалификации специалистов-бухгалтеров – 2 раза в месяц. То есть ваш бухгалтер будет всегда в курсе последних изменений законодательства и убережет вас от штрафов за не сданные вовремя или некорректно сданные отчеты.

Третье. Стандартизованное бухгалтерское обслуживание по договору четко регламентировано. Вас и вашего бухгалтера будет связывать соглашение о конфиденциальности.

Четвертое. Тарифы на обслуживание – прозрачны. Стоимость услуг зависит только от системы налогообложения и количества хозяйственных операций в месяц. Вы платите только за выполненную работу.  Меньше первичных документов – дешевле стоит бухгалтерское обслуживание. Если часть операций вводите в программу самостоятельно и корректно, ваш бухгалтер их только проверяет, но не тарифицирует. В общем, минимум ваших затрат. Сдача электронной отчетности входит в состав тарифа.

Пятое. По итогам каждого месяца вы получаете подробный перечень работ, которые проведены по договору бухгалтерского обслуживания,  и только после согласования получаете счет на оплату этих услуг.

Шестое. Вы можете заказать полное бухгалтерское сопровождение, включая кадровый учет и сдачу отчетности. Или можете выбрать отдельные опции: к примеру, расчет зарплаты, сдачу отчетности, финансово-экономическое планирование или отдельно кадровый учет.

Седьмое. Бесплатные «плюшки»: экспресс-аудит вашего учета и отчетности, консультации по бухгалтерскому учету и налогообложению, круглосуточный онлайн доступ 24/7 к вашей бухгалтерской базе из любого места и с любого устройства, круглосуточная техническая поддержка от фирмы 1С.

Восьмое. Вам не нужно брать в штат бухгалтера или покупать бухгалтерскую программу. Не нужно обновлять ПО и платить за подключение сервисов электронной сдачи отчетности. Это значительные затраты для малого бизнеса, и вы экономите на них. По окончании договора вам просто выгружают с сервера 1С всю вашу базу данных и передают все архивы документов, сброшюрованные надлежащим образом.

Ну, вот так. Выбирайте что нравится.

Между прочим, в Дубне третий вариант, пожалуй, самый доступный и надежный. Банк у нас с бухгалтерскими услугами онлайн только один – Сбербанк. Но и тарифы у него – ого-го! Без оглядки на доходы микропредпринимателей.

А с февраля нынешнего года аутсорсинг бухгалтерских услуг по единым стандартам 1С малым предпринимателям предлагает вполне известная в городе компания ООО «ОргСофт»/ИП Шинкаренко И.А.  Она работает на рынке программных продуктов «1С:Предприятие» с 2006 года. Бухгалтерию ведет с гарантией качества и несет материальную ответственность за качество услуг – возмещает ущерб в случае предъявления штрафов по ее вине.

Сервис 1С:БухОбслуживание.ОргСофт рассчитан на небольшие компании и индивидуальных предпринимателей. Если вы уже успели купить какой-нибудь продукт 1С и начали вести управленческий учет, вам помогут настроить обмен данными, необходимыми для бухучета. Если нет – подберут варианты для ведения оперативного учета. В составе сервиса предусмотрен доступ для клиента в программу 1С УНФ (управление небольшой фирмой) для ведения управленческого учета. В таком случае  необходимые для бухучета ваши данные из 1С УНФ будут передаваться вашему бухгалтеру путем настроенного обмена. Ваш бухгалтер приглядит и за вашей налогооблагаемой базой с точки зрения ее оптимальности.

В Дубне только эта компания является официальным партнером фирмы 1С по направлению БухОбслуживание. Специалисты этой компании всегда рядом, в любой нестандартной ситуации придут на помощь – это важно.

Хотите узнать больше об ООО «ОргСофт? Заходите на сайт компании 1cbo.orgsoft.ru или на сайт управляющей компании 1С БухОбслуживание: 1cbo.ru.

Хотите поговорить об этом? Звоните по телефонам: +7(49621) 7-07-17; +7(926) 917-15-89 или заходите по адресу: г.Дубна Московской области, ул. 9 Мая 7В стр. 2 оф. 170.

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