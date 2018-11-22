Выдача детского питания заканчивается 18 декабря

Подробности Опубликовано: 22.11.2018 00:33 Автор: Администрация г. о. Дубна

Выдача детского питания в пунктах выдачи для беременных и кормящих женщин и детей раннего возраста в декабре 2018 года будет осуществляться до 18 числа.

В связи с истечением срока соглашения о взаимодействии в целях реализации законов Московской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в Московской области» и № 27/2006-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Московской области государственными полномочиями Московской области по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет».