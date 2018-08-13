Как выбирать дыни и арбузы

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Опубликовано: 13.08.2018 00:28
Автор: ОД

Роспотребнадзор объяснил, почему "страшные" с виду арбузы - самые вкусные, а дыни обязательно должны ароматно пахнуть. Также ведомство просит оберегать детей от переедания этими сладкими фруктами, поскольку в них содержится огромное количество природных сахаров.

Как приобрести хороший арбуз:

  • Вся поверхность корки - целая.
  • Корка должна быть глянцевой, ногтем ее проткнуть нельзя, если плод созрел.
  • Усик и плодоножка должны быть высохшими.
  • Цвет корки - ярко-зеленый, контрастно-полосатый.
  • На боку хорошего арбуза имеется желтое, а лучше - если даже оранжевое, пятно. Этим местом плод лежал на земле.
  • Если часть мякоти арбуза склизкая, интенсивно-малинового цвета - значит, плод перезрел и начал портиться.
  • При покупке арбуза среднего размера выше вероятность, что он ни перезрел, ни недозрел.

"При ударе ладонью зрелый арбуз вибрирует, при ударе согнутым пальцем издаёт умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси - слабый хруст", - отмечают в Роспотребнадзоре.

К выбору дыни нужно подойти с теми же критериями, плюс дополнительно обратить внгимание на то, чтобы противоположный от хвостика конец дыни был чуть мягким. Звук щелчка по дыне должен быть глухим. Наконец, дыня, в отличие от арбуза, издает запах, позволяющий определить, вкусная она или нет.

Перед едой и разрезанием рекомендуется промыть арбуз и дыню теплой водой с мылом.

Если вам всё же не повезло, и арбуз стал кисло пахнуть, когда вы его разрезали, ничего не поделаешь - придется выкинуть фрукт, дабы не рисковать собственным здоровьем.

Хранить початый плод можно только в холодильнике.

Где бахчевые покупать не стоит

Вдоль автострад, трасс - и не только потому, что у продавцов нет санкнижки, а фрукты не прошли экспертизу, но и, главное, потому что плоды впитывают в себя тяжелые металлы из выхлопных газов.

"По правилам место торговли должно быть огорожено и находиться под навесом, арбузы должны быть накрыты тентом, должны храниться на специальных стеллажах, а не на земле навалом, в конце рабочего дня их должны убирать с улицы. Вырезать кусочек на пробу или разрезать арбуз на части строго запрещено - в месте разреза очень быстро размножаются вредные микроорганизмы", - предупреждает потребителей ведомство.

Как узнать, много ли нитратов содержится в арбузе, на вид?

Оттенок мякоти напичканного химией арбуза - агрессивно-красный с уклоном в фиолетовый.

Волокна, идущие от сердцевины к корочке, не белые, как положено, а со всеми оттенками желтого;

Поверхность среза гладкая (у "нормального" арбуза она искрится, подобно снегу).

"Наслаждаясь любимым продуктом, знайте меру, особенно когда угощаете им маленьких детей", - заключают в ведомстве.

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