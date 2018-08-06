Мануал по грибам

Подробности Опубликовано: 06.08.2018 00:52 Автор: ОД

Стартовал сезон грибной охоты. В связи с этим на сайте Роспотребнадзора появилось напоминание гражданам, как правильно собирать и готовить грибы. Пресс-служба ведомства также подчеркивает опасность употребления грибов маленькими детьми и призывает осматривать площадки в детских садиках и места свободных прогулок.

Печальная статистика такова: ежегодно 30 россиян травится грибами насмерть, еще тысяча страдает от отравления, притом тяжелее всего переносят его дети и люди со слабым иммунитетом.

Грибы как тяжелая пища не рекомендуются и подросткам до 14 лет. Грибы в большом количестве содержат хитин (клетчатку), который не переваривается сам и мешает своим "товарищам" - питательным веществам и пищеварительному соку. Однако если ваш желудок и кишечник абсолютно здоровы, а иммунитет высок, употреблять грибы можно смело.

...При соблюдении следующих правил:

не брать грибы, растущие вблизи автотрасс и городских улиц.

Собирать грибы необходимо в плетёные корзины, чтобы они проветривались. В полиэтиленовые пакеты, ведра и т.п. грибы собирать нельзя!

Собирайте только те виды, которые знаете "в лицо".

Срезайте каждый гриб с целой ножкой.

Перерабатывайте грибы сразу, в день сбора! Для этого рассортируйте их, выкиньте червивые, подгнившие, пластинчатые грибы, грибы без ножек, "вялые" грибы и несъедобные разновидности, если таковые вдруг попадутся.

Готовить каждый вид необходимо отдельно.

Нельзя хранить грибы в тепле.

Нельзя мариновать, солить грибы в оцинкованной либо в глиняной глазурованной посуде.

Также Роспотребнадзор отмечает, что лишь белый гриб, груздь настоящий, рыжик обыкновенный годятся для приготовления грибных блюд без предварительного отваривания, т.к. лишь эти виды являются "безусловно съедобными". Остальные "условно съедобные" необходимо очистить от земли, хорошенько промыть и отмочить либо отварить, дабы из грибов вышли ядовитые вещества.

Ведомство также предостерегает от того, чтобы покупать грибы с рук, у бабушек, как в сыром виде, так и в банках. Это правило не касается санкционированной торговли на официальных рынках и ярмарках.