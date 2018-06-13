Проверка молока в ЦФО: какие бренды стоит покупать?
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- Опубликовано: 13.06.2018 00:52
- Автор: Никита Крутиков
Некоммерческая правительственная организация "Роскачество" провела проверки брендов молока в Центральном федеральном округе. Массовые нарушения нашлись "всего лишь" в образцах 4 брендов из закупленных 16-ти.
16 торговых марок молока с жирностью 3,2 % были проверены на безопасность, вкус, соответствие маркировке. В результате ни в одном проверенном товаре не было обнаружено вредных микроорганизмов в количестве, превышающем стандарты.
Лучшими по качеству и не вызвавшими нареканий эксперты признали образцы молока следующих торговых марок (по убыванию):
- Parmalat.
- "Экомилк".
- "Вкуснотеево".
- "Молоко нашей дойки".
- Globus.
Также очень хорошими признаны товары под марками "Каждый день", "Веселый молочник", "Домик в деревне", "Простоквашино", "Слобода".
А вот молоко указанных ниже марок "подкачало":
- "Лакомо": обнаружены антибиотики в количестве свыше техрегламента Таможенного союза, есть растительные жиры и сухое молоко, жирность меньше указанной.
- "Народное": присутствует сухое молоко, растительные жиры, белка мало, жирность не соответствует заявленной на упаковке.
- "36 копеек": растительные жиры, сниженная жирность.
Торжокский молочный комбинат "Тверца", также оцененный низко, вызвал нарекания из-за следов антибиотиков и присутствия сухого молока.
Молоко "Красная цена" и "Бежин луг" исследователи оценили на слабую тройку из-за наличия следовых количеств антибиотиков, сухого молока в составе и нарушения условий пастеризации.