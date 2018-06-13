Проверка молока в ЦФО: какие бренды стоит покупать?

Подробности Опубликовано: 13.06.2018 00:52 Автор: Никита Крутиков

Некоммерческая правительственная организация "Роскачество" провела проверки брендов молока в Центральном федеральном округе. Массовые нарушения нашлись "всего лишь" в образцах 4 брендов из закупленных 16-ти.

16 торговых марок молока с жирностью 3,2 % были проверены на безопасность, вкус, соответствие маркировке. В результате ни в одном проверенном товаре не было обнаружено вредных микроорганизмов в количестве, превышающем стандарты.

Лучшими по качеству и не вызвавшими нареканий эксперты признали образцы молока следующих торговых марок (по убыванию):

Parmalat. "Экомилк". "Вкуснотеево". "Молоко нашей дойки". Globus.

Также очень хорошими признаны товары под марками "Каждый день", "Веселый молочник", "Домик в деревне", "Простоквашино", "Слобода".

А вот молоко указанных ниже марок "подкачало":

"Лакомо" : обнаружены антибиотики в количестве свыше техрегламента Таможенного союза, есть растительные жиры и сухое молоко, жирность меньше указанной.

: обнаружены антибиотики в количестве свыше техрегламента Таможенного союза, есть растительные жиры и сухое молоко, жирность меньше указанной. "Народное" : присутствует сухое молоко, растительные жиры, белка мало, жирность не соответствует заявленной на упаковке.

: присутствует сухое молоко, растительные жиры, белка мало, жирность не соответствует заявленной на упаковке. "36 копеек": растительные жиры, сниженная жирность.

Торжокский молочный комбинат "Тверца", также оцененный низко, вызвал нарекания из-за следов антибиотиков и присутствия сухого молока.

Молоко "Красная цена" и "Бежин луг" исследователи оценили на слабую тройку из-за наличия следовых количеств антибиотиков, сухого молока в составе и нарушения условий пастеризации.