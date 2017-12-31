Как не объесться за новогодним столом

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Опубликовано: 31.12.2017 03:53
Автор: Никита Крутиков

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для граждан, как сохранить желудок здоровым в новогодние праздники. По данным ведомства, в эти дни возрастает риск пищевых отравлений и острых кишечных инфекций.

Закупка продуктов

Приобретать продукты для праздничного стола следует только в легальных торговых точках, особенно это относится к консервированным и скоропортящимся продуткам (красная икра, сушеные грибы, сало домашнего копчения и т.п.). В противном случае легко отравиться либо заболеть ботулизмом.

Проверяйте сроки годности на каждом товаре. "Маркировка продукта должна содержать следующую информацию: наименование изготовителя продукции, его юридический и фактический адрес, состав продукта, масса, дата изготовления, условия хранения, срок годности, условия хранения после вскрытия упаковки, пищевую ценность", - уточняет Роспотребнадзор.

При покупке блюд в кулинарии не затягивайте с тем, чтобы съесть их! Изделия из мяса и полуфабрикаты служба рекомендует стерилизовать повторно, а пирожные с кремом и торты хранить только в холодильнике.

По правилам, скоропортящиеся продукты и готовые салаты хранятся при комнатной температуре не более 2 часов.

Новогодние блюда

Салаты на основе майонеза и сметаны являются особенно благоприятной средой для размножения возбудителей острых кишечных инфекций без изменения внешнего вида и вкуса продукта. Это может повлечь за собой отравление.

Поэтому самая опасная пища в Новый год - это многокомпонентные салаты. Также в список опасных входят кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленого мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и холодец и пр.

Повторим: самая большая опасность всё же заключается в том, чтобы просрочить праздничную еду, которую наши люди привыкли готовить в таких количествах, что доедают еще все праздники. Роспотребнадзор же не рекомендует хранить остатки блюд более суток, а салаты заправлять по мере съедания.

Зелень, фрукты и овощи ведомство советует промывать, ошпаривая кипятком, а еду, оставшуюся от прошлого дня, - доводить снова до кипения перед тем, как сесть за стол.

Если вы, и особенно ваш желудочно-кишечный тракт, чувствуете себя нездорово, то должны быть отстранены от приготовления пищи!

В холодильнике лучше соблюдать принцип товарного соседства, как в кафе – не ставить мясо на разморозку на вторую полку, если на нижней полке открытый салат или торт.

Правила потребления

В "зимние каникулы" у всех взрослых резко повышается вероятность объесться и пострадать от этого, как бы смешно это ни звучало. Вот правила, которые вам помогут избежать коварства калорийно праздничной еды:

  • Сначала нужно употребить салат, затем второе и горячее.
  • Овощные салаты и закуски, во множестве стоящие на столе, также помогут защитить желудок - в них меньше жира.
  • Хоть удержаться и трудно, но не нужно стремиться попробовать всё, что приготовлено, за один прием пищи. Нагрузка на пищеварительную систему увеличивается от разнообразия поглощаемого.
  • 31 декабря обязательно примите пищу в обычное время, за праздничный стол садитесь не голодными.
  • Помимо просмотра ТВ праздничной ночью, хорошо бы устроить танцы, подвижные конкурсы или прогулку. (Вряд ли кто-то всерьез воспримет нарушение тишины этой ночью).
  • Чем короче застолье, тем легче животу.
  • По возможности сократите употребление газированных напитков.  Умеренно употребляйте алкоголь.

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