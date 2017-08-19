Мороженое: инструкция для сладкоежек

Подробности Опубликовано: 19.08.2017 15:08 Автор: Никита Крутиков

Люди, которые ворчат о том, что вся еда нынче химическая, как правило, не имеют привычки читать этикетки. А зря. Чаще всего там содержится правдивая информация о товаре. Сегодня поговорим о самом предпочитаемом десерте в жару – мороженом. Как купить продукт наилучшего качества и вкуса?

Состав

Покупайте товар, сделанный по ГОСТ (относится не только к мороженому). Согласно ГОСТ 31457-2012, в основе мороженого лежат молоко или сливки, натуральные ароматизаторы и стабилизаторы, сливочное масло и яйца. Техрегламент Таможенного Союза "О безопасности молока и молочной продукции" 033/2013 от 09.10.2013 № 67 относит мороженое к подгруппе молочных составных продуктов, что означает: молока в изделии должно быть больше 40 %.

Жирность

От нее зависит название мороженого:

– молочное (не более 7,5 %);

– сливочное (от 8,0 до 11,5 %);

– пломбир (от 12,0 до 20,0 %).

Вес

В соответствии с ГОСТ 31457-2012 вес десерта указывается только в граммах.

Стабилизаторы

Скажем прямо – их не избежать. Именно этот ингредиент заставляет продукт держать форму. Следующие стабилизаторы и загустители считаются безопасными для здоровья человека:

- каррагинан (его получают из красных водорослей) и его натриевая, калиевая и аммонийная соли, включая фурцеллеран (Е407),

- альгинат натрия Е401 (также из водорослей),

- камедь рожкового дерева (Е410),

- гуаровая камедь (Е412),

- ксантановая камедь (Е415),

- камедь тары (Е417),

- пектин (Е440),

- целлюлоза (Е460),

- карбоксиметилцеллюлоза натриевая соль (Е466),

- крахмал натуральный окисленный (Е1404),

- эфир крахмала и натриевой соли октенил-янтарной кислоты (Е1450),

- желатин,

- агароид и казеинат натрия.

"Имидж"

Мороженое должно быть более-менее однородного цвета. При этом чем выше жирность, тем больше желтизны в оттенках молочного.

Если в мороженом с добавками цвет неравномерен, то скорее всего, на производстве твердую массу плохо перемешали с натуральной добавкой или красителем. При производстве мороженого допускается использование следующих пищевых красителей: Е100, Е101, Е102, Е104, Е110, Е120, Е122, Е124, Е132, Е133, Е140, Е141, Е142, Е150, Е160а, Е160b, Е162, Е163 (жирным шрифтом выделены синтетические красители, которых лучше в большом количестве избегать).

Шоколадная глазурь подразделяется на сливочную и содержанием растительных жиров. Белый налет на шоколадной глазури, например, говорит либо о наличии в составе растительных жиров, либо о… неправильном хранении.

Натуральное мороженое тает медленно, вместе с глазурью. Глазурь имеет одинаковую толщину по всей поверхности и не отслаивается от "внутренностей".

Текстура и форма

Мороженое бывает мягкое и закаленное. В магазинах продается только закаленное – закаливание увеличивает срок хранения.

Если мороженое:

- откалывается – это признак качества. Хорошо закаленное мороженое имеет плотную консистенцию;

- покрыто льдом – симптом повторной заморозки; вкус продукта безнадежно испорчен;

- деформировано: возможно, был нарушен режим хранения либо срок годности почти вышел. К окончанию срока годности мороженое уменьшается в объемах.

Растительные жиры

Практически невозможно выявить растительные жиры перед покупкой, не отдав его в лабораторию. Однако лакомство, содержащее растительные жиры, стоит намного дешевле.

Интересные факты

Торт-мороженое является более легкоусвояемой пищей, чем традиционные кондитерские торты.

Рекомендованная норма употребления мороженого для взрослых – 3–4 раза в неделю, для детей – 2–3 раза в неделю.