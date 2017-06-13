Какие "страшилки" про еду правдивы?

Подробности Опубликовано: 13.06.2017 15:42 Автор: Наталья Борозна

Глава Роскачества Максим Протасов рассказал в интервью ИА "РИА-Новости", что большинство страхов россиян относительно еды не обоснованы, зато есть чего опасаться там, где этого не ожидали.

Роскачество - автономная некоммерческая организация, основанная государством для того, чтобы проводить проверки товаров и доводить до потребителя информацию о них.

Лучшими продуктами, производимыми в России, по мнению главы Роскачества, могут считаться:

- подсолнечное масло (54% исследованных марок - повышенного качества),

- мука, гречка, рис (доля качественных и высококачественных товаров - более 80%),

- макароны из твердых сортов пшеницы.

По поводу основных "страшилок" о продуктах Максим Протасов дал следующий комментарий.

- ГМО - генная модификация не выявлена ни в одном продукте.

- Пальмовое масло нынче не так распространено в качестве фальсификата молочных жиров. На рынке сливочного масла меньше 10 % товаров содержат растительные жиры и не соответствуют своему названию. Среди сгущенго молока пальмовое масло найдено не было,несмотря на ожидания самих представителей отрасли, которые предсказывали "пальму" в 40% брендов. Правда, в четверти случаев производители добавляли в продукт крахмал в качестве загустителя.

- Полифосафаты в рыбе - не обнаружены.

- Хлористая курица, накачанная влагоудерживающими веществами, - не обнаружена. Глава Роскачества упомянул о других проблемах с курицей, но не уточнил, о чем речь.

- Нитраты в овощах - не в российских.

- Сальмонелла в яйцах - тоже где-то за рубежом.

Если эти проблемы изживают себя, то какие еще актуальны?- Видовая подмена рыбы. 30 % трески раньше оказывалась минтаем. При повторном исследовании эти цифры уменьшились.

- Несоответствие ГОСТу - треть товаров, описанных как произведенные по ГОСТу, на самом деле очень сильно не дотягивают до этого стандарта.

- Транспортировка товаров от производителя в магазин с нарушением температурного режима.

Как быть настороже?

- Прежде всего Максим Протасов советует читать маркировку: покупать "сгущенное молоко цельное с сахаром", а не "сгущенку" или "варенку".

- Приобретать товары по ГОСТу, а не ТУ."Например, йодированная соль, произведенная по ГОСТу, содержит уровень йода, который действительно содействует ликвидации йододефицита, в то время как соль, произведенная по техническим условиям, может содержать йод в гомеопатических дозах", - пояснил глава "Роскачества". - В случае с квасом по ТУ - зачастую это газированная вода со вкусом кваса, а шоколад - зачастую кондитерская плитка и так далее.

- Обращать внимание на условия хранения. "Мы наблюдаем интересную закономерность, когда сам потребитель из-за своих предубеждений формирует рынок, - добавил исследователь. - Например, рекомендуемая температура хранения рыбной продукции по ГОСТу, в частности, для красной икры - до минус 6 градусов. Но потребитель уверен, что это какая-то ненатуральная замороженная икра и не готов ее доставать из морозильников. В итоге торговые сети не могут продать эту якобы замороженную икру. Тогда производители, выполняя требования торговых операторов, делают икру по ТУ, устанавливая плюсовые условия хранения".

Каждые 2-3 года "Роскачество" планирует освежать информацию о производителях товаров, проводя повторные исследования разных категорий продуктов.