Тесто для сдобных пирожков к рождественскому столу

Подробности Опубликовано: 04.01.2017 08:57 Автор: Таня Бабушкина

Моя бабушка пекла такие вкусные сдобные пирожки, что они просто таяли во рту. Штук 200 пирожков духовка успевала выпечь за день. А назавтра от них не оставалось и следа. Хотите попробовать?

Ингредиенты:

Яйца — 4 штуки;

сахар — 1 стакан;

щепотка соли;

дрожжи живые — 100 грамм;

молоко — 1 литр;

мука — 1,8 – 2 килограмма;

подсолнечного масла — 2 столовые ложки;

маргарин — 250 грамм.

Дрожжевое тесто. Пошаговый рецепт

Яйца взбейте с сахаром.

Дрожжи разомните в отдельной емкости, добавьте 2 столовые ложки молока и чайную ложку сахара, оставьте в теплом месте на 10-15 минут. Сверху припорошите мукой, чтобы заметнее было, как они всходят.

Молоко подогрейте и аккуратно вылейте в яичную массу, затем добавьте растительное масло, растопленный маргарин и щепотку соли.

Начинайте потихоньку вводить муку, и перемешивать тесто. Когда добавили немного муки, выливаем дрожжи в тесто, и начинаем вымешивать постепенно добавляя муку.

Тесто получается очень воздушное, «дышит» в руках, с ним очень легко работать.

Оставьте тесто на 30 минут, накрыв его полотенцем, а уж потом творите. Начинка может быть любая.

Очень люблю такие пироги с тушеной капустой, рисом и яйцом, с яблоками или творогом!