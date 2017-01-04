Тесто для сдобных пирожков к рождественскому столу

Подробности
Опубликовано: 04.01.2017 08:57
Автор: Таня Бабушкина

Моя бабушка пекла такие вкусные сдобные пирожки, что они просто таяли во рту. Штук 200 пирожков духовка успевала выпечь за день. А назавтра от них не оставалось и следа. Хотите попробовать?

 

Ингредиенты:

Яйца — 4 штуки; 

сахар — 1 стакан; 

щепотка соли;

дрожжи живые — 100 грамм;

молоко — 1 литр;

мука — 1,8 – 2 килограмма;

подсолнечного масла — 2 столовые ложки;

маргарин — 250 грамм.

Дрожжевое тесто. Пошаговый рецепт

Яйца взбейте с сахаром.

Дрожжи разомните в отдельной емкости, добавьте 2 столовые ложки молока и чайную ложку сахара, оставьте в теплом месте на 10-15 минут. Сверху припорошите мукой, чтобы заметнее было, как они всходят.

Молоко подогрейте и аккуратно вылейте в яичную массу, затем добавьте растительное масло, растопленный маргарин и щепотку соли.

Начинайте потихоньку вводить муку, и перемешивать тесто. Когда добавили немного муки, выливаем дрожжи в тесто, и начинаем вымешивать постепенно добавляя муку.

Тесто получается очень воздушное, «дышит» в руках, с ним очень легко работать.

Оставьте тесто на 30 минут, накрыв его полотенцем, а уж потом творите. Начинка может быть любая.

Очень люблю такие пироги с тушеной капустой, рисом и яйцом, с яблоками или творогом!

 

Срочные
  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next
Культурная программа новогодних праздников в Дубне

Культурная программа новогодних праздник…

Оригинальные блюда для новогоднего стола

Оригинальные блюда для новогоднего стола

График работы ЗАГС в праздничные дни изменен

График работы ЗАГС в праздничные дни изм…

Проезд в автобусе подорожает с 1 января

Проезд в автобусе подорожает с 1 января

В Дубне школьники ушли на досрочные каникулы

В Дубне школьники ушли на досрочные кани…

Центр автофиксации дорожных правонарушений поменял адрес

Центр автофиксации дорожных правонарушен…

29 декабря в Дубне объявлен День донора

29 декабря в Дубне объявлен День донора

В Дубне вспоминали Афганистан

В Дубне вспоминали Афганистан

Лыжные маршруты в Дубне утвердили. Дело за зимой

Лыжные маршруты в Дубне утвердили. Дело …

Объявления

Продаю квартиру
1 200 000 руб.
Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

﻿

Новостной раздел

На Донетчине в прифронтовом поселке возобновил работу участок милиции
В населенном пункте Новолуганское в Донецкой области снова начал работу пункт ...

В РФ начал действовать новый вид наказания — принудительные работы
Наказание заключается в привлечении осужденного к труду в местах, определяемых ...

Тим Кук поведал о феноменальном успехе наушников AirPods
По утверждению тех, кто уже приобрел AirPods, отмечают, что они очень ...

КЧР предоставили возможность создавать зоны территориального развития
Список регионов Российской Федерации , в которых областные власти могут ...

Русские авиакомпании в конце осени увеличили транспортировки на 16%
Пассажирооборот группы «Аэрофлот» осенью вырос на 18,1%, пассажирооборот ...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться