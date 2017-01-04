Тесто для сдобных пирожков к рождественскому столу
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- Опубликовано: 04.01.2017 08:57
- Автор: Таня Бабушкина
Моя бабушка пекла такие вкусные сдобные пирожки, что они просто таяли во рту. Штук 200 пирожков духовка успевала выпечь за день. А назавтра от них не оставалось и следа. Хотите попробовать?
Ингредиенты:
Яйца — 4 штуки;
сахар — 1 стакан;
щепотка соли;
дрожжи живые — 100 грамм;
молоко — 1 литр;
мука — 1,8 – 2 килограмма;
подсолнечного масла — 2 столовые ложки;
маргарин — 250 грамм.
Дрожжевое тесто. Пошаговый рецепт
Яйца взбейте с сахаром.
Дрожжи разомните в отдельной емкости, добавьте 2 столовые ложки молока и чайную ложку сахара, оставьте в теплом месте на 10-15 минут. Сверху припорошите мукой, чтобы заметнее было, как они всходят.
Молоко подогрейте и аккуратно вылейте в яичную массу, затем добавьте растительное масло, растопленный маргарин и щепотку соли.
Начинайте потихоньку вводить муку, и перемешивать тесто. Когда добавили немного муки, выливаем дрожжи в тесто, и начинаем вымешивать постепенно добавляя муку.
Тесто получается очень воздушное, «дышит» в руках, с ним очень легко работать.
Оставьте тесто на 30 минут, накрыв его полотенцем, а уж потом творите. Начинка может быть любая.
Очень люблю такие пироги с тушеной капустой, рисом и яйцом, с яблоками или творогом!