Торт "Эскимо" к Рождеству

Подробности Опубликовано: 03.01.2017 13:56 Автор: ОД

Рождественский пост закончится 6 января с первой вечерней звездой, и постящиеся смогут насладиться скоромной пищей. Отрадное и несложное лакомство можно приготовить дома. Да хоть торт "Эскимо". Попробуйте!

Ингредиенты

Яйцо: 6 шт.

Сахар: 2,5 стак.

Вода: 10 ст. л.

Какао-порошок: 4 ст. л.

Сода: 0,5 ч. л.

Пшеничная мука: 1,5 стак.

Ванилин: 1,5 ч. л.

Молоко: 1 стак.

Сливочное масло: 300 г

Сметана: 2 ст. л.

Приготовление

4 яйца разделите на белки и желтки. Желтки взбейте с 1 стак. сахара, добавьте соду, воду, 1 ст. л. какао и 1 ч. л. ванилина. Отдельно взбейте белки до устойчивых пиков, соедините с желтками. Помешивая, всыпьте 1 стакан муки.

Форму для выпекания смажьте маслом, влейте тесто и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 35–40 минут. Готовность коржа проверьте деревянной зубочисткой или спичкой.

Пока печется корж, приготовьте крем. Взбейте миксером 2 яйца, 1 стакан сахара, 0,5 стакана муки, затем влейте теплое молоко. Поставьте на огонь, помешивая, доведите до кипения, затем варите еще 1 минуту, полностью остудите.

Смешайте 250 г размягченного сливочного маса с оставшимся ванилином, взбивая, соедините с приготовленным кремом из яиц, сахара, муки и молока.

Далее следует приготовить глазурь.Смешайте оставшийся сахар, какао и сметану. Поставьте на медленный огонь, доведите до кипения, снимите с плиты, добавьте оставшееся сливочное масло, остудите.

Остудите корж, смажьте кремом, отправьте в холодильник на 30–40 минут, затем полейте глазурью и снова поставьте в холод минимум на 2 часа.