«Черная пятница»: попытка выжить

Подробности Опубликовано: 25.11.2018 00:57 Автор: Фетисова Елена

Недавно в родительском чате мамы утешали друг друга фотографиями беспорядка в детской и рассказами про «Поубивала бы!!!». Мол, не унывай, сестра: у нас не лучше. Я же свое «логово дракона» даже запечатлеть не решилась…

У нас правда у всех так сложно с порядком? И главное – с бурной реакцией на хаос, особенно детский. Или это просто тема такая – вроде как разговор о погоде? Бардак всех «добивает» так же, как и меня? Оказалось – почти.

Эта вроде бы побочная, низкая, бытовая сторона жизни нервирует тысячи людей, катализирует уныние и ссоры. Отнимает время и силы.

Я проштудировала столько техник уборки (а также советов «принять», «отпустить», «разрешить себе» и детям хаос), что конспектировать их уже нет смысла. Интересно другое: что так сильно задевает нас в беспорядке? Задевает даже самых неформальных неформалов, которые всю юность прожили в творческом хаосе, а потом родили детей и вдруг начали падать в обмороки на пороге детской.

Относительно себя я поняла это так: бардак слишком наглядно демонстрирует, насколько же ты не контролируешь свою жизнь. Насколько не справляешься даже с такой ерундой – вещами. И не только вещами: в конце концов, хаос в детской возникает отнюдь не в тихие семейные вечера, а строго по второму закону термодинамики. Это который про то, что не может остаться стабильной система, предоставленная самой себе. Помните? Поэтому как только наступаешь на тот самый заветный порог, внутренний голос ехидно шепчет: «Полюбуйся, мамаша, как летит в тар-тарары «система» вверенных тебе свыше детей, пока ты во Фейсбуке прохлаждалася».

Да, я все помню про умение простить себя и не самоедствовать – тогда в теории бардак перестанет быть таким страшным спусковым крючком отчаяния. Но и прощать – доколе? Легче ли мне живется, когда я вся такая «мама-дзен» возвышаюсь над обстоятельствами? Ничуть. Простить себе можно что угодно – но ровно до того момента, пока не закончатся чистые вилки, а пресловутый Лего не вопьется в ночи тебе в пятку. Нет, конечно, я «приму ситуацию», но хромать все равно придется долго.

Значит, снова искать технику правильной уборки? Но дело не просто в технике. Дело в жизни вообще – иначе ситуация не цепляла бы нас так сильно. Дело в том, что мы позволили вещам и Интернету слопать нас с потрохами, и все еще пробуем громко убеждать самих себя, что десять часов в сети – это «всё по работе», а вещи «создают настроение». Но в глубине-то души мы ж понимаем, что это правда лишь отчасти.

Что при самой интенсивной работе двадцать минут на мытье посуды выкроить можно – но вроде как надо же «передохнуть»: кофе выпить, в чат заглянуть. Что в шкафу уже висят три платья, и новое в принципе не нужно – но «оно же такое классное», а потом попробуй – устрани бардак на полках. Что нет смысла покупать ребенку сто двадцать первую «развивающую» игрушку, если вы не планируете «развиваться» с ним вместо того, чтоб кричать: «Куда же ты растерял все карточки?! Я только час назад тебе купила!..»

И что если романтичную фразу про вещи и настроение немного расширить, мы получим «бытие определяет сознание» – и не обрадуемся.

Искушение вещами – это то, к чему мы оказались не готовы так же точно, как и к эре Интернета. Лет двадцать назад было совсем мало денег, тридцать – было мало самих вещей. Семьдесят лет назад с вещами было еще сложнее. А сто лет назад каждый предмет требовал кропотливого ручного труда и создавался для определенных целей, а не «Ладно, возьму… Вроде скидка – авось пригодится».

Сегодня даже самый скромный бюджет позволяет нагрести горы хлама – в Фикспрайсе, секонд-хенде или хотя бы группе «Отдам даром». А на «подкорке» – опыт детства, в котором бабушки-дедушки любую рухлядь любовно складировали на чердаке. Ведь проблемы семидесятилетней давности были еще ой как свежи и актуальны.

И я думаю, что всех нас спасет не техника уборки – перемещения хлама из пункта А в пункт В с сортировкой по контейнерам и полкам в N количестве. И не умение «отпускать ситуацию». Ведь когда ее одновременно «отпускает» семья из шести человек, то хочется, чтобы кто-то отпустил уже тебя – на край света в пустыню пустынную.

Нас спасет только старый и пугающий в своем максимализме аскетизм. При желании можно обозвать его бытовую сторону как-нибудь модно: потребительский детокс, гаджет-диета…

Осталось еще убедить в этом хотя бы себя, чтоб не пытаться купить третью пару ботинок в «сэконде» и «только по кофточке детям». Чтобы не «пить чай» сорок минут в чате. Иначе я даже не знаю, как выжить. И как не устроить из дней, отпущенных для спасения, сплошную «Черную пятницу».

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