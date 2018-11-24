"В одну черную-черную пятницу...", или Предупреждения Роспотребнадзора

Подробности Опубликовано: 24.11.2018 00:43 Автор: ОД

Дмитровский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области предостерегает граждан от импульсивных покупок в течение уик-энда Черной Пятницы. А также напоминает, что купленные по скидке вещи можно сдать или обменять так же, как и без нее.

Предновогодние распродажи иногда дезориентируют покупателей. По закону о защите прав потребителей покупатель имеет право, чтобы продавцы магазина ему объяснили все условия скидочной акции, в частности, цены на товары.

Как быть, если приобретение потребителем какого-либо товара предусматривает предоставление скидок на последующие покупки? Подобные условия оформляются дисконтной картой. При ее выдаче продавец также доходчиво должен пояснить покупателю, как можно ее использовать.

Если возникает необходимость вернуть или обменять товар, приобретенный по акции, это право можно реализовать независимо от того, продавался товар со скидкой или нет.

При нарушении ваших прав обращайтесь в местный отдел Роспотребнадзора (для Дубны - Дмитровский территориальный отдел управления по Московской области) или заполните форму на сайте ведомства.

"Если непродовольственный товар надлежащего качества не подошел потребителю по форме, габаритам, фасону, расцветке, размеру или комплектации, то в соответствии законом "О защите прав потребителей" потребитель имеет право на обмен в течение 14 дней, не считая дня покупки (кроме тех, что входят в "Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998 №55)", - рассказывает пресс-служба Роспотребнадзора.

В этом случае справедливы требования:

- заменить приобретение на товар той же марки/модели;

- замены на товар другой марки/модели с перерасчетом цены;

- уменьшения покупной цены;

- безвозмездного устранения недостатков купленного товара;

- расторжения договор купли-продажи с возвратом денежных средств.