Найдены новые "места жительства" неясыти и орхидеи

Подробности
Опубликовано: 07.06.2018 00:13
Автор: ОД

По результатам мониторинга специалистов регионального министерства экологии и фонда "Верховье" открыты новые местообитания редких видов флоры и фауны: длиннохвостой неясыти и орхидеи "венерин башмачок".

Редчайшие птенцы неясыти из семейства сов были обнаружены на Севере Московской области в в четырех ящиках-гнездовьях, установленных ранее специально для вольного заселения птицами-дуплогнездниками.

Чтобы не напугать этих крайне чувствительных птиц, съемка проводилась экшн-камерой, прикрепленной к рыболовному удилищу. То, что птенцы обнаружены сразу в 4 ящиках, отрадно: ведь в природе среди этих птиц распространена младенческая смертность, и у отдельно живущей родительской пары птиц обычно бывает не больше двух птенцов сразу. Впрочем, неясыти отважны: защищая свое гнездовье и выводок, они атакуют даже крупных животных, оказавшихся поблизости.

Дико произрастающую орхидею, занесенную в Красную книгу России, нашли в новом месте произрастания на территории Ленинского района Подмосковья. Венерин башмачок настоящий растет там в количестве более чем 20 цветущих растений и свыше 40 вегетативных побегов. Побеги должны прожить целых 14 лет, чтобы зацвести только на 15-й.

Редкое растение страдает от дачников, которые пытаются пересадить его к себе на участки, и от народных знахарей, готовящих самодельные лекарственные средства на основе сока венериного башмачка.

Сейчас в Ленинском районе проектируется особо охраняемая природная территория, на которой будет произрастать в том числе венерин башмачок.

Впервые этот вид начал охраняться в Швейцарии в 1878 году.

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Математики типизировали успешных ученых

По данным ЮНЕСКО, количество ученых во всем мире в 2013 году составило 7,8 миллионов человек. То ест...

В МФТИ создали квантовый чип со звуковым…

Исследователи продемонстрировали искусственную квантовую систему, в которой квантовый бит взаимодейс...

Ступеньки вокзала Большая Волга, возможн…

Госадмтехнадзор инициировал и провел межведомственное выездное совещание по поводу состояния и содер...

Найдены новые "места жительства…

По результатам мониторинга специалистов регионального министерства экологии и фонда "Верховье" откры...

Стадион «Наука» в Дубне стал современным

Реконструированный стадион «Наука» Объединенного института ядерных исследований торжественно открыли...

Реклама

Объявления

Новости бизнеса

Налоговая проводит бесплатные семинары

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Резидент ОЭЗ «Дубна» участвует в форуме «Энергоэфф…

Компания «НПК «Дедал» принимает участие в IV форуме «Энерг...

Переизбран совет директоров "Тензора"

На годовом собрании акционеров АО "ТЕНЗОР", которое прошло в...

Минмособлимущество будет предоставлять рассрочку н…

Владельцы нескольких земельных участков получат возможность ...

В ТПП Дубны дали информацию для выхода на рынки ЕС

С семинаром в Торгово-промышленной палате Дубны побывал руко...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться