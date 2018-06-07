Найдены новые "места жительства" неясыти и орхидеи

Подробности Опубликовано: 07.06.2018 00:13 Автор: ОД

По результатам мониторинга специалистов регионального министерства экологии и фонда "Верховье" открыты новые местообитания редких видов флоры и фауны: длиннохвостой неясыти и орхидеи "венерин башмачок".

Редчайшие птенцы неясыти из семейства сов были обнаружены на Севере Московской области в в четырех ящиках-гнездовьях, установленных ранее специально для вольного заселения птицами-дуплогнездниками.

Чтобы не напугать этих крайне чувствительных птиц, съемка проводилась экшн-камерой, прикрепленной к рыболовному удилищу. То, что птенцы обнаружены сразу в 4 ящиках, отрадно: ведь в природе среди этих птиц распространена младенческая смертность, и у отдельно живущей родительской пары птиц обычно бывает не больше двух птенцов сразу. Впрочем, неясыти отважны: защищая свое гнездовье и выводок, они атакуют даже крупных животных, оказавшихся поблизости.

Дико произрастающую орхидею, занесенную в Красную книгу России, нашли в новом месте произрастания на территории Ленинского района Подмосковья. Венерин башмачок настоящий растет там в количестве более чем 20 цветущих растений и свыше 40 вегетативных побегов. Побеги должны прожить целых 14 лет, чтобы зацвести только на 15-й.

Редкое растение страдает от дачников, которые пытаются пересадить его к себе на участки, и от народных знахарей, готовящих самодельные лекарственные средства на основе сока венериного башмачка.

Сейчас в Ленинском районе проектируется особо охраняемая природная территория, на которой будет произрастать в том числе венерин башмачок.

Впервые этот вид начал охраняться в Швейцарии в 1878 году.