Как вырастить ребенка "по Макаренко": известная педагогическая теория в 10 пунктах

Подробности Опубликовано: 18.03.2018 06:00 Автор: Занегина Ася

13 марта 2018 года исполняется 130 лет со дня рождения одного из самых ярких представителей мировой педагогики – (1888—1939). Его система воспитания детей в коллективе и их адаптации к жизни в обществе осуществила в свое время грандиозный переворот в педагогике.

Макаренко — автор множества трудов по воспитанию и педагогике. Его главное произведение "Педагогическая поэма" (1935) переведено на многие языки мира и считается одной из самых значительных книг по воспитанию XX века.

В 20-е-30-е годы ХХ века Макаренко руководил трудовой колонией для беспризорных и несовершеннолетних правонарушителей недалеко Полтавы и других трудовых детских колониях и коммунах. Он осуществил во многом противоречивый, но уникальный в педагогической практике опыт массового перевоспитания малолетних правонарушителей.

В чем же заключался метод Макаренко?

Разделение учебы и воспитание

Главное отличие системы Макаренко – чёткое разделение учебы и воспитания. Макаренко определял обучение и воспитание как два разных процесса и осуществляться они должны разными средствами. Для обучения хорошо подходила обычная классно-урочная система. А для воспитания, считал Макаренко, нужно было создать "коллектив с достаточно выраженными не только вертикальными (начальник – подчинённый, учитель – ученик), но и горизонтальными человеческими, трудовыми и учебными связями".

Трудовое воспитание

Основой метода Антона Макаренко было трудовое воспитание. Педагог считал, что "труд детей на производстве открывает многие воспитательные пути". У воспитанников коммуны было реальное дело: обустроено натуральное хозяйство, организован быт, воспитанники получали за свою работу зарплату, на которую содержали себя, помогали младшим членам коммуны, выплачивали стипендии бывшим коммунарам, которые обучались в вузах, содержали театр, оркестр, организовывали культурные мероприятия и походы.

В коммуне был построен завод, где воспитанниками производились электродрели, фотоаппараты "Лейка", имеющие такую "точную оптику, где сложнейшие процессы, каких в старой России никогда не знали".

Таким образом, производительный труд, являющийся и частью воспитания, и обучения, должен был, по мысли Макаренко, формировать личность: в 16-20 лет воспитанники уже становились высококвалифицированными мастерами своего дела.

Главное средство воспитания – коллектив

Ядро педагогической теории Макаренко – учение о коллективе – определенной организации детей. Макаренко был первым педагогом, который рассматривал коллектив, в который погружён ребенок, как средство воспитания.

"Воспитание личности в коллективе и через коллектив — главная задача воспитательной работы", – отмечал педагог. "Коллектив должен быть первой целью нашего воспитания, должен обладать совершенно определенными качествами", главное из которых – объединять людей во имя общей цели, в общем труде и в организации такого труда.

Любое действие отдельного ученика, любая его удача должна расцениваться как удача в общем деле, а промах – как неудача на его фоне.

Коллектив — это "целеустремленный комплекс личностей". С помощью опыта коллективной жизни у учеников развиваются управленческие качества, способность найти нравственные критерии для своих личных поступков и потребовать от других поведения в соответствии с такими критериями.

Главное дело учителя здесь — тактичное руководство ростом коллектива.

Старшие – младшим

Макаренко считал, что организационное строение коллектива должно напоминать отношения в семье. Так как в коллектив входили разновозрастные воспитанники, происходила непрерывная передача опыта старшими, а младшие усваивали привычки поведения, приучались уважать старших товарищей. При таком подходе у старших возникает забота о младших и ответственность за них, участливость и требовательность, развиваются качества будущего семьянина.

"Я решил, что такой коллектив, наиболее напоминающий семью, будет самым выгодным в воспитательном отношении. Там создается забота о младших, уважение к старшим, самые нежные нюансы товарищеских отношений".

Самоуправление

По Макаренко, самоуправление — не только необходимое условие налаживания и сохранения порядка, но и средство воспитания деятельных организаторов, воспитания у каждого члена коллектива ответственности за общее дело и самодисциплины. Макаренко считал, что товарищ должен уметь подчиняться товарищу и уметь приказать ему.

Главным органом самоуправления являлось общее собрание, на котором среди воспитанников избирались другие органы самоуправления: совет коллектива (совет командиров), решающий текущие вопросы, санкомиссия, хозкомиссия и проч.

С активными членами самоуправления необходимо было постоянно работать: собирать их для обсуждения предстоящих дел, советоваться, разговаривать о том, какие есть трудности в работе, и проч.

Завтрашняя радость

Завтрашняя радость — это стимул жизни человека, завтрашний день обязательно должен планироваться и быть лучше, чем сегодняшний. Поэтому одним из важнейших объектов работы воспитателей являлось определение вместе с детьми перспектив жизни – того, что будет результатом их деятельности.

Перспективы могли быть близкими, средними и дальними.

Близкая перспектива особенно нужна для детей младшего возраста: кино, концерты, прогулки и экскурсии. Однако жизнь коллектива должна быть наполнена не только развлечениями, но и радостью труда. Например, предложение ребятам устроить каток будет воспринято ими положительно, так как оно обещает им будущие развлечения на катке. "В процессе работы возникнут и новые задачи: создать удобства для катающихся — поставить скамейки, сделать освещение и др.". За выполнение задачи, детей ждёт какое-нибудь удовольствие, например мороженое после обеда.

Средняя перспектива — это радостное коллективное событие, отодвинутое во времени: праздники, летний отдых, окончание и начало учебного года и др. Средняя перспектива только тогда имеет воспитательный эффект, если к событиям готовятся на протяжении длительного времени,

Далекая перспектива — это будущее всего учреждения. Если ребята любят его, такая далекая перспектива увлекает их на серьезную и трудную работу.

"Для каждого члена коллектива будущая судьба учреждения никогда не может быть безразличной". На фоне коллективной далекой перспективы определяются и личные устремления каждого воспитанника, его собственное будущее. Помочь воспитаннику выбрать свою жизненную перспективу было важно не только для жизни в воспитательном учреждении, но и для его будущей судьбы.

Традиции

В коллективе обязательно должны складываться традиции, которые закрепляют все ценное в его опыте и определяют самобытность. "Ничто так не скрепляет коллектив, как традиция. Воспитать традиции, сохранить их — чрезвычайно важная задача воспитательной работы". Как пишет Макаренко, традиций в его детском коллективе было много, "просто сотни", и даже он не знал их всех, зато их знали ребята и передавали от старших к младшим.

Например, одной из таких традиций было избрание на должность дежурного члена санитарной комиссии самой педантичной девочки-чистюли, так как именно такой человек мог лучше всех следить за чистотой воспитанников и помещений.

Чувство защищенности

Важной идеей педагогики Макаренко была идея защищенности каждого в коллективе, когда человек чувствует себя защищенным от самодурства, всяческих издевательств; когда член коллектива знает, что никто не сможет его обидеть. Макаренко обращал внимание педагогов на необходимость развития у детей способности к уступчивости.

"Воспитывать привычку уступать товарищу — это очень трудное дело. Я добился того, что раньше, чем дети перессорятся, — стоп, тормоз, и уже ссора не происходит. Поэтому… в коммуне по целым месяцам не было ссор между товарищами, а тем более драк, сплетен, интриг друг против друга. И я добился этого не упором на то, кто прав, кто виноват, а исключительно умением тормозить себя", — рассказывал педагог.

Красивая жизнь

"Что такое красивая жизнь? Жизнь, связанная с эстетикой. Детский коллектив должен жить красиво". Что здесь имеет в виду Макаренко?

Красоту внешнюю: эстетику костюма, комнаты, рабочего места, а также красоту поведения. Не только воспитанникам, но и учителям важно следить за своим внешним видом: прической, костюмом, чистотой рук, соблюдением норм этикета.

Макаренко вспоминал, что даже тогда, когда его коллектив был бедным на раннем этапе, первым делом была построена оранжерея и выращивались розы и хризантемы — так решили сами воспитанники. Макаренко не допускал к уроку неряшливо одетого педагога, поэтому учителя шли на работу в своих лучших костюмах. "Миллиарды мелочей" — в каком состоянии находятся учебники и карандаши — не могут оставаться без внимания со стороны педагога. Это украшает коллектив, а эстетика деловых отношений и внешнего вида становятся воспитывающим фактором.

Игра

В жизни коллектива обязательно присутствие игры, ведь у каждого ребенка есть потребность в игре и ее надо удовлетворять. Как ребенок играет, отмечал Макаренко, так он будет и работать, поэтому игрой нужно пропитать всю жизнь коллектива. Макаренко наставлял: "Сама детская жизнь должна быть игрой, а вы с ними должны играть, и я 16 лет играл". Играл он вместе с воспитанниками в "военизацию", используя некоторые военные элементы: рапорт, строй, командиры, салют, "Есть, товарищ командир" и пр.

Источник