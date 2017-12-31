С Новым годом! Поздравления руководства ОИЯИ и Дубны

Подробности Опубликовано: 31.12.2017 07:08 Автор: ОД

Дорогие земляки, примите поздравления с Новым годом от тех, кто отвечает за нашу с вами жизнь в нем и обеспечивает ее нам.

ОИЯИ

"С новым 2018-м!

Дорогие коллеги, сотрудники Института!

В канун нового 2018-го мы традиционно подводим итоги уходящего года и видим, что наш Институт, достойно завершая первый год Семилетней программы, вступает в новую эру своего развития, опираясь на триединство его основ. Это фундаментальные исследования на переднем крае современной физики, международное научное сотрудничество, международная кооперация и мультидисциплинарный подход к исследованиям, что включает в себя, конечно, и широкие образовательные программы, связанные с поиском талантов, и инновационные разработки, исследования на стыке наук, где ядерно-физические методы открывают новые пути к освоению знаний, полученных в смежных научных областях. Мы также оцениваем и результаты 25-летнего этапа современного развития Института, связанного с уходом с политической карты мира Советского Союза и политико-экономическими изменениями в ряде других стран-участниц ОИЯИ. Этот процесс означал, по сути, начало "новой эры" в развитии международного статуса Объединенного института ядерных исследований, и в 2018 году этот четвертьвековой юбилей должен быть достойно отмечен.

Сегодня особенно приятно отметить, что активно идут работы на приоритетных объектах Семилетней программы. Пользуясь случаем, выражаю глубокую благодарность правительству России, в полной мере исполняющей свои обязанности перед ОИЯИ, и правительствам других стран-участниц за поддержку Института.

Я хотел бы выразить большую благодарность всем коллективам нашего Института, которые реализуют возможность действительно энергичного, эффективного развития. Приятно видеть, что это идет в правильном направлении, и хочется думать, что мы завершаем первый год новой семилетки с позитивными результатами и с полной надеждой, что начатые нами проекты будут доведены до конца.

Поздравляю многонациональный коллектив нашего Института, всех наших партнеров, которые работают в странах-участницах ОИЯИ, и, конечно, всех жителей города с наступающим новым 2018 годом и светлым праздником Рождества. Думаю, мы имеем все основания смотреть в будущее с надеждой и оптимизмом. Будьте здоровы, будьте счастливы!

Директор ОИЯИ академик В. А. Матвеев"

Администрация г. Дубны и Совет депутатов

"Уважаемые дубненцы! Дорогие друзья!

Примите самые добрые и искренние слова поздравлений с наступающими Новым годом и Рождеством Христовым!

Мы все любим эти праздники, всегда ждём от них наступления новых светлых дней, исполнения самых сокровенных желаний.

Пусть в каждом доме, в каждой семье в 2018 году будет мир и благосостояние, а наш город, наша любимая Дубна станет ещё более благоустроенной и удобной для жизни!

Давайте пожелаем нашим учёным новых открытий и прорывных идей, а нашему научно-промышленному комплексу новых внедрений и постоянного устойчивого роста!

Пусть все сферы нашего сложного городского хозяйства работают как единый слаженный организм!

Всем дубненцам здоровья, благополучия, добра, удачи!

С наступающим Вас Новым 2018 годом!

Глава города Дубны М.Н. Данилов

Председатель совета депутатов С.А. Куликов"