Рысят будут звать Веня и Феня

Подробности Опубликовано: 01.11.2017 08:12 Автор: Никита Крутиков

Напомним, что в сентябре минэкологии Подмосковья объявило конкурс на имена для двух разнополых детенышей рыси, которых по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева подарили белгородскому зоопарку. Животным уже год, но до сих пор они жили без имен.

В конкурсе поучаствовало около 70 жителей Московской области, предложивших свои варианты рысиных прозвищ. За 5 пар имен финалистов проголосовали более 2 500 человек.

Победителем и автором реальных рысиных имен стала семилетняя девочка из Коломны Таисия Имханицкая. Таисия с мамой приглашена в Дом правительства Московской области, где ее наградят призом и экскурсией в белгородский зоопарк. Еще двоим призерам конкурса вручат подарки информационные партнеры конкурса.

По информации минэкологии Московской области