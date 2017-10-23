Где порыбачить на карася и сазана?

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Опубликовано: 23.10.2017 13:55
Автор: Никита Крутиков

Озера в Дмитровском и Талдомском районах Московской области стали богаче на два вида рыб. Зарыбление несколькими десятками тысяч мальков и взрослых особей было проведено в октябре в рамках госконтракта.

Свыше 40 000 особей карася выпустили сотрудники министерства экологии Подмосковья в озеро Кузнецовское Талдомского района. А Шатурские озера Дмитровского района экологи заполнили 6 200 мальками сазана.

Министр экологии Московской области Александр Коган пояснил, что под Талдомом в водоеме стало на 686 кг разновозрастного карася больше. В 2016 году туда уже выпускали карасей, но примерно в два раза меньше, чем в нынешнем году.

Зарыбление состоялось "в рамках исполнения полномочий Московской области, переданных субъектам от федеральных органов, в сфере организации рыболовства и охраны водных биологических ресурсов. Рыба предоставлена ООО "Научный центр по генетике и селекции рыб". Зарыбление водоемов осуществляется с соблюдением всех требований законодательства о рыболовстве, водного законодательства, а также законодательства в области охраны окружающей среды", - говорится в пресс-релизе ведомства.

По информации министерства экологии и природопользования Московской области

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