Этот год – урожайный на грибы

Подробности Опубликовано: 21.06.2017 19:59 Автор: ОД

Лето нас пока совершенно не радует, но хочется все же искать плюсы. Один такой плюс мы нашли: урожай грибов в Подмосковье будет высоким.

Глава подмосковного Комитета лесного хозяйства Иван Советников предсказывает, что урожай грибов превысит прошлогодние показатели благодаря влажной и прохладной погоде: "Грибы – это царство, любящее погоду нежаркую и влажную. Мы надеемся, что такая погода будет способствовать хорошему урожаю грибов".

Первые грибы в Подмосковье уже "пошли", но основной сезон грибной охоты все же стартует в середине июля.

В Московской области царит промозглая и холодная погода. Температура воздуха примерно среднестатистически соответствует показателям конца сентября.