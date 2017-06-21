Этот год – урожайный на грибы

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Опубликовано: 21.06.2017 19:59
Автор: ОД

Лето нас пока совершенно не радует, но хочется все же искать плюсы. Один такой плюс мы нашли: урожай грибов в Подмосковье будет высоким. 

Глава подмосковного Комитета лесного хозяйства Иван Советников предсказывает, что урожай грибов превысит прошлогодние показатели благодаря влажной и прохладной погоде: "Грибы – это царство, любящее погоду нежаркую и влажную. Мы надеемся, что такая погода будет способствовать хорошему урожаю грибов".
Первые грибы в Подмосковье уже "пошли", но основной сезон грибной охоты все же стартует в середине июля.
В Московской области царит промозглая и холодная погода. Температура воздуха примерно среднестатистически соответствует показателям конца сентября. 

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