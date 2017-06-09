Как ребенку собраться в лагерь?

Подробности Опубликовано: 09.06.2017 03:31 Автор: Наталья Борозна

Роспотребнадзор напоминает, как со спокойной душой отправить ребенка в детский лагерь - что можно, а что нельзя брать с собой.

Списки подготовлены на основе рекомендаций работников агентства "Мосгортур".

В большой сумке или чемодане должны лежать:

- спортивный костюм,

- две пары джинсов или штанов,

- пять футболок,

- пять пар шортов,

- два лонгслива,

- две теплые кофты на молнии или пуговицах,

- две пижамы,

- два головных убора,

- один праздничный наряд,

- белая футболка "для прощальных пожеланий",

- солнечные очки,

- дождевик или зонт.

Для девочек дополнительно:

- две юбки и два платья, два купальника.

Для мальчиков: пять пар плавок.

Трусы и носки рекомендуется брать, как ни странно, в количестве 21 пары.

Из предметов гигиены рекомендуется брать:

- две зубных щетки и одну пасту,

- три бритвы,

- четыре больших полотенца (на пляж и в душ),

- две упаковки бумажных платочков,

- дезодорант,

- мыло в мыльнице,

- мочалку,

- для девочек при необходимости - средства женской гигиены.

Документы:

- копия медицинского полиса,

- путевка,

- удостоверение личности,

- медсправка,

- родительское согласие с правилами лагеря,

- если требуется согласие родителей на пересечение границы, нужно нотариально его заверить.

Обувь

- Кроссовки с 3 парами стелек,

- тапочки для кораллов,

- тапки,

- шлепанцы для душа (чтоб не подхватить грибок),

- сандалии.

Аптечка

- Препараты, которые принимает ребенок,

- репеллент,

- крем ОТ загара,

- средство от ожогов.

В маленькой сумке/рюкзаке должны присутствовать:

- блокнот с ручкой,

- 5 упаковок влажных салфеток,

- сухпаек в дорогу,

- поллитра воды (нужно ее подписать),

- книга/журнал,

- телефон с зарядкой,

- планшет/плеер.

Помните, что есть вещи, которые в детском лагере недопустимы. Роспотребнадзор включил в список запрещенного:

- алкоголь и легковоспламеняющиеся вещества,

- хамские и матерные надписи на одежде,

- эротику и порнографию,

- экстремистские материалы,

- газовые баллончики и подобные им средства защиты,

- азартные игры,

- лекарства и даже витамины, если у ребенка нет на них рецепта,

- "оружие": лазерные указки, бейсбольные биты, нунчаки, кастеты и пр.

Помимо пакования сумок, нужно провести моральную подготовку ребенка: напомнить ему, что он будет там не один и должен будет приспособиться к правилам человеческого общежития. Нужно соблюдать гигиену (умываться, мыться, мыть руки после туалета, чистить зубы). Средства с сильными запахами (духи, спреи от комаров) стоит использовать в малых количествах, поскольку в душном помещении какому-нибудь аллергику может стать плохо от них.

Далее - морально подготовьте себя и родственников, которые будут навещать ребенка. Не привозите сласти и продукты с маленьким сроком годности, а также вредную еду, в том числе лимонады, соки и нектары в больших упаковках, консервы, грибы, пирожные с кремом, торты, мясо, рыбу, домашнюю еду, лапшу быстрого приготовления. Привозить нужно столько продуктов, чтоб ребенок мог их съесть в один присест. Проверяйте маркировку сроков годности.

Также, давая ребенку электронные устройства, рассчитывайте их цену так, как если бы он не привез их обратно.

Подпишите или пометьте багаж ребенка, чтобы он легко отличил свой от вещей однокашников.



Сделайте опись вещей в двух экземплярах - для себя и ребенка.