Как уберечь дачу от огня

Подробности Опубликовано: 27.05.2017 14:23

Несмотря на прохладную погоду, в Подмосковье уже начались пожары на дачах. Некоторые – с человеческими жертвами. Причинами стали неисправность печного отопления и неосторожное обращение с огнем в бане.

Возгорания на дачах составляют 20 % от всех пожаров, кроме лесных, происходящих в Московской области ежегодно. Причем иногда загорается постройка на одном участке, а огонь по близко расположенным строениям перекидывается к соседям. Как уберечь свое приусадебное хозяйство от огня? Прежде всего, если увидели на своем или соседском дачном участке, нужно звонить 112 немедленно, не дожидаясь, пока разгорится. Диспетчер по системе GPS определит, куда ехать пожарной бригаде.

Чистить печь, проверить проводку

По информации Союза дачников Подмосковья, 90 % пожаров в садовых товариществах совершаются из-за неисправностей в электропроводке или печном отоплении. Травяные палы – причина остальных 10 % возгораний.

Проблема с дачным электричеством и печами в том, что если они не в порядке, то загореться может в любое время суток, без особого повода. Поэтому первое, что нужно сделать, приехав на дачу после зимы, - проверить проводку и печь. При интенсивном пользовании печью чистить дымоход необходимо каждые два месяца.

Приобрести набор самопомощи

Дачные пожары особенны тем, что разгораются с катастрофической скоростью. Поэтому один огнетушитель, закинутый хозяевами неизвестно куда и забытый, может не помочь в экстренной ситуации. Мособлпожспас рекомендует дачникам иметь огнетушители в каждой комнате дома, причем лучше купить два разных вида – порошковые и с углекислотой. Учтите, что порошковый губит компьютерное оборудование, и что углекислота эффективнее тушит проводку, а «порошок» - мебель.

Помимо огнетушителя, при дачном возгорании не обойтись без лопаты, ведра, багра, бочки с водой и приставной лестницы длиной до верхней точки крыши.

Своевременная уборка

Еще осенью стоит скосить жухлую траву и убрать с участка мусор, особенно битое стекло, которое может спровоцировать возгорание под лучами солнца.

На участках, вплотную подходящих к лесу, владельцы обязаны держать в чистоте разделительную полосу между своим домом и лесом, ширина которой должна составлять 10 метров.

Содержать пожарный водоем

Надо быть готовым к тому, что пожарные могут приехать на вызов без воды, поскольку в пределах 200 м от каждого товарищества должен быть пожарный водоем, к которому можно проехать на машине, либо противопожарный резервуар объемом не менее 25 кубометров на каждые 300 участков. Резервуар, кстати, содержать проще, чем пруд.

Также для профилактики пожаров стоит:

- возводить постройки на участке подальше от соседских (6 м между каменными домами, 8 м – между постройками с деревянными перекрытиями, 15 м –между сараями);

- оборудовать дома громоотводами;

- установить пожарную сигнализацию и вывести сигнал на мобильный телефон;

- парковать машины поодаль от водоотводных канав.