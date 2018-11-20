Флешмоб в память о жертвах автоаварий

Подробности Опубликовано: 20.11.2018 00:19 Автор: ОГИБДД по г. о. Дубна

В 2018 году на дорогах Московской области погибло 790 человек, из них 19 детей. 18 ноября в честь Всемирного Дня памяти жертв ДТП, проводилась акция «Так хочется жить» – флешмоб в память о людях, погибших в дорожно транспортных происшествиях.

Дети школы № 7 совместно с родительским комитетом и представителями СМИ раздавали памятки и молитвы водителей, тем самым призывая соблюдать правила дорожного движения. В окончании мероприятия были запущены в небо 19 шаров, в честь детей, погибших на подмосковных дорогах.