Велосипедист пострадал на круге у "Атака"

Подробности Опубликовано: 27.08.2018 09:15 Автор: ОД

С 20 по 26 августа ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна зарегистрировал 11 дорожно-транспортных происшествий, в том числе одно с пострадавшим. На трассах до Кимр и Савелово за неделю произошли два крупных ДТП, одно из них с летальным исходом.

23 августа на круговом перекрестке Боголюбова - Понтекорво водитель автомашины "Форд Экспедишн" наехал на велосипедиста, который съезжал с круга со стороны ул. Понтекорво, д.2 по направлению к "башням" на ул. Понтекорво. Велосипедист был доставлен в приёмный покой Дубненской городской больницы с диагнозом "закрытый перелом правой ключицы".

Причинами других, незначительных, ДТП стали:

наезд на препятствие (2 случая);

невнимательность при движении задним ходом (2);

несоблюдение дистанции (2);

неуступание дороги друг другу (1).

Также автоинспекторы на прошлой неделе выявили 187 нарушений ПДД на территории городского округа:

два автолюбителя замечены за выездом на встречку, когда это запрещено ПДД;

пятеро автовладельцев перевозили детей младшего возраста без удерживающего устройства;

один человек рулил в состоянии алкогольного опьянения;

8 водителей не предоставили преимущество пешеходам на пешеходном переходе;

20 пешеходов пойманы за переходом дороги в неположенном месте.

Кроме того, около недели назад произошло смертельное ДТП в Кимрском районе близ Дубны, на трассе Дубна-Кимры-Горицы (дорога с левого берега).

19 августа в 21.20 на отворотке с 10-го км данной автодороги на дорогу в деревню Федоровку молодой человек 27-и лет, ехавший на мопеде DEFIANT DT50QT7 со стороны деревни, без права управления ТС, не уступил дорогу ехавшему по трассе автомобилю "Шевроле Каптива". Водитель мопеда скончался на месте происшествия от полученных травм. О состоянии 48-летнего автоводителя не сообщается.

25 августа в 00 часов 45 минут на 2 км (со стороны Савелово) ремонтируемой трассы Кимры-Клетино-Дубна 34-летняя водитель "Фольксвагена Поло", скорее всего пьяная, не справилась с управлением: машина оказалась в противоположном ходу движения кювете и перевернулась. Водитель была доставлена в реанимацию Кимрской центральной районной больницы, а 29-летняя девушка, ехавашая вместе с ней, также получила травмы разной степени тяжести, но, получив необходимую медпомощь, от госпитализации отказалась.