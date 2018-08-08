Станционную перекрывают на месяц

Подробности Опубликовано: 08.08.2018 01:05 Автор: ОД

Уважаемые дубненцы! По информации заместителя главы администрации города Николая Тимошенко, на части улицы Станционной целый месяц будет перекрыто движение в связи с реконструкцией асфальтового покрытия. Но на левый берег можно будет ездить спокойно: в районе пересечения с ул. Вокзальной и Церковным проездом Станционная будет открыта.

Автотранспортное движение по ул. Станционной будет полностью перекрыто с 00:00 15.08.2018г. по 15.09.2018г. на участке дороги от перекрестка с ул. Правды до памятника самолету "Штурмовик ИЛ-2".

Въезд на территорию водозабора и насосно-фильтровальной станции будет доступен только для автомобилей организаций, имеющих договора с ОГЭ ОИЯИ.