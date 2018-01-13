Засветись, Дубна!

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Опубликовано: 13.01.2018 12:53
Автор: ОД

В связи с участившимися случаями дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних дубненские автоинспекторы в рамках операции "Зимние каникулы" провели вместе с  активистами "Молодой Гвардии Единой России" акцию "Засветись, Дубна!".

Ее целью стала профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.

В ходе проведения мероприятия госавтоинспекторы ещё раз напомнили участникам акции о необходимости соблюдения Правил дорожного движения, а также рассказали об обязательном ношении световозвращающих элементов в тёмное время суток, так как наличие данного светоотражающего элемента предотвратило бы основную часть дорожно- транспортных происшествий с участием несовершеннолетних на территории города Дубна!
Уважаемые родители! Обратите особое внимание ваших детей на правильный переход проезжей части дороги, учите их безопасному участию в дорожном движении, контролируйте досуг своих детей: не оставляйте их без присмотра вблизи проезжей части дороги, а также приобретите светоотражающие элементы себе и ребёнку. Ведь именно в ваших обязанностях сохранить жизнь и здоровье ребенка. Наличие светоотражателя делает вас заметными для водителя на расстоянии 150 метров. Это поможет сохранить жизнь!
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна

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