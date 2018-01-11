Записывайте общение с инспектором

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Опубликовано: 11.01.2018 19:02
Автор: ОД
В соответствии с Указанием МВД России, в целях фиксации возможных противоправных действий со стороны сотрудников Госавтоинспекции, а также в целях достижения объективного и всестороннего разрешения спорных и конфликтных ситуаций, ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна рекомендует участникам дорожного движения использовать средства аудио- и видеозаписи при общении с сотрудниками ГИБДД.
Законодательство Российской Федерации разрешает водителям при контакте с сотрудниками ГИБДД использовать любую записывающую технику от видеокамер до диктофона.
Кроме того, патрульные автомобили ДПС в настоящее время оборудованы средствами видеофиксации, которые осуществляют съемку как внутри салона, так и снаружи машины. В связи с этим инспектор ДПС обязан проводить административные процедуры в зоне действия видеорегистратора патрульного автомобиля.
В случае спорных ситуаций либо, по мнению граждан, некорректного и непрофессионального поведения сотрудников ГИБДД, зафиксированные события любым из вышеперечисленных способов могут быть использованы в качестве доказательств по делу об административном правонарушении.
 
Начальник ОГИБДД ОМВД России по г. о. Дубна Юрий Петрушенко

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