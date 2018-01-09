Оперативно-профилактические рейды автоинспекторов

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Опубликовано: 09.01.2018 08:55
Автор: ОД
Сразу несколько профилактических операций проведут в январе дубненские автоинспекторы, чтобы защитить жизнь и здоровье гостей и жителей города от водителей, не соблюдающих правила перевозки людей, а также от нетрезвых водителей. 
2 января, 7 января, 14 января, 20 января и 27 января  в Дубне пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".
4 января, 10 января, 16 января, 24 января пройдет операция "Детское кресло".
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна
 

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