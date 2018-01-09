Оперативно-профилактические рейды автоинспекторов

Подробности Опубликовано: 09.01.2018 08:55 Автор: ОД

Сразу несколько профилактических операций проведут в январе дубненские автоинспекторы, чтобы защитить жизнь и здоровье гостей и жителей города от водителей, не соблюдающих правила перевозки людей, а также от нетрезвых водителей.

2 января, 7 января, 14 января, 20 января и 27 января в Дубне пройдет профилактическое мероприятие "Нетрезвый водитель".

4 января, 10 января, 16 января, 24 января пройдет операция "Детское кресло".

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна