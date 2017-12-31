Автоинспекторы поздравили с наступающим

Дубненские автоинспекторы 29 декабря совместно с активистами Дубненско-Талдомского отделения "Молодой гвардии Единой России" во время операции "Зимние каникулы" провели акцию "Пешеход, засветись!".

Цель данной акции – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, популяризация световозвращающих элементов, а также профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в тёмное время суток в период прохождения зимних каникул.

Молодогвардейцы и госавтоинспекторы поздравили всех с наступающими праздниками и вручили детям и подросткам световозвращающие наклейки, которые прикрепили на свою одежду, а их родителям – пямятки по недопущению детского дорожного травматизма.

Световозвращатель – это не только модный аксессуар, но и элемент безопасности, который может сохранить жизнь, поэтому дубненский отдел Госавтоинспекции рекомендует приобрести его как детям, так и взрослым.

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна