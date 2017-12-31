Автоинспекторы поздравили с наступающим

Подробности
Опубликовано: 31.12.2017 06:54
Автор: ОД
Дубненские автоинспекторы 29 декабря совместно с  активистами Дубненско-Талдомского отделения "Молодой гвардии Единой России" во время операции "Зимние каникулы" провели акцию "Пешеход, засветись!".
Цель данной акции – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, популяризация световозвращающих элементов, а также профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в тёмное время суток в период прохождения зимних каникул.
Молодогвардейцы и госавтоинспекторы поздравили всех с наступающими праздниками и вручили детям и подросткам световозвращающие наклейки, которые прикрепили на свою одежду, а их родителям – пямятки по недопущению детского дорожного травматизма.
Световозвращатель – это не только модный аксессуар, но и элемент безопасности, который может сохранить жизнь, поэтому дубненский отдел  Госавтоинспекции рекомендует приобрести его как детям, так и взрослым.
 
ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

С Новым годом! Поздравления руководства …

Дорогие земляки, примите поздравления с Новым годом от тех, кто отвечает за нашу с вами жизнь в нем ...

Автоинспекторы поздравили с наступающим

Дубненские автоинспекторы 29 декабря совместно с  активистами Дубненско-Талдомского отделения...

Как не объесться за новогодним столом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для граждан, как сохранить желудок здоровым в новогодние пр...

Праздничное расписание автобусов из Дубн…

Предпраздничные дни и новогодние праздники изменят расписание междугородных автобусов Дубна – Москва...

Что успел за год Госадмтехнадзор в Дубне…

Результаты работы дубненско-талдомского территориального отдела № 1 Госадмтехнадзора Московской обла...

Реклама

Объявления

Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

Глава города познакомился с предпринимателями

25 декабря в Торгово-промышленной палате Дубны глава города ...

У ОЭЗ "Дубна" всё хорошо

2017 год остается удачным для ОЭЗ "Дубна", которая возглавил...

Новости ТПП Дубны

В Торгово-промышленной палате Дубны вручили членские билеты ...

ОЭЗ "Дубна" расширится на 35 гектаров

8 декабря Дубну посетил заместитель председателя правительст...

Семинары налоговой в декабре

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться