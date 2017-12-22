ГИБДД предупреждает об ухудшении погоды

Подробности
Опубликовано: 22.12.2017 17:42
Автор: ОД
По информации Гидрометцентра России, на территории Московской области ожидаются перепады температурных режимов и выпадение осадков в виде снега. С учетом неблагоприятного прогноза погоды, личный состав подмосковной Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи водителям.
А также ориентирована на обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники дорожных служб при очистке и обработке асфальтобетонного покрытия.
В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге: строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.
Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи или скопление талой воды. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и во дворовых территориях.         
Сложные погодные условия требует большей осторожности и от пеших участников дорожного движения при нахождении вблизи проезжей части дороги. В таких условиях пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.
Автолюбителям, которые много и часто ездят в удаленных районах Подмосковья, следует иметь список телефонов соответствующих подразделений ГИБДД, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области рекомендует всем участникам дорожного движения, используя картографические онлайн-сервисы, выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте, активно пользоваться услугами пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта. Следует проявлять взаимоуважение по отношению к другим участникам дорожного движения и выполнять распорядительно-регулировочные действия сотрудников Госавтоинспекции.
В случае технических поломок, ДТП, а также при возникновении других сложных нештатных ситуаций обращайтесь в Центр Управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону 8-495-688-81-71 или по единому номеру 112. Вам обязательно помогут!
 

Добавить комментарий

Комментарии не должны оскорблять автора текста и других комментаторов. Содержание комментария должно быть конкретным, написанным в вежливой форме и относящимся исключительно к комментируемому тексту.

Защитный код
Обновить

Loading...

Срочные новости

Выдача детского питания в новогодние пра…

Пункты по выдаче питания для беременных, кормящих матерей и детей до 3-х лет обслуживают граждан с 1...

ГИБДД предупреждает об ухудшении погоды

По информации Гидрометцентра России, на территории Московской области ожидаются пер...

Порядок регистрации контрольно-кассовой …

15 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон от 03.07.2016 №290-ФЗ "О внесении изменений в Фед...

Дубна - "лучшая из худших" в б…

По итогам каждого сезона года Госадмтехнадзор составляет рейтинг благоустройства и чистоты муниципал...

Требуются заведующие кафедрой, лаборатор…

Вакансии ГКУ МО Дубненский ЦЗН на 22 декабря 2017 г. ГКУ МО Дубненский ЦЗН (Дубна ул.9 Мая д.3...

Реклама

Объявления

Loading...

Мы в соц сетях

VK
ОК
FB
G+
TW

Новости бизнеса

У ОЭЗ "Дубна" всё хорошо

2017 год остается удачным для ОЭЗ "Дубна", которая возглавил...

Новости ТПП Дубны

В Торгово-промышленной палате Дубны вручили членские билеты ...

ОЭЗ "Дубна" расширится на 35 гектаров

8 декабря Дубну посетил заместитель председателя правительст...

Семинары налоговой в декабре

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Мо...

В Дубне разработан способ получения "умного…

Этой осенью специалисты компании "СмартЭлектроГласс" Наноцен...

Блоги

Подпишитесь на новые события нашего сайта:Подписаться