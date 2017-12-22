ГИБДД предупреждает об ухудшении погоды

По информации Гидрометцентра России, на территории Московской области ожидаются перепады температурных режимов и выпадение осадков в виде снега. С учетом неблагоприятного прогноза погоды, личный состав подмосковной Госавтоинспекции ориентирован на оказание помощи водителям.

А также ориентирована на обеспечение беспрепятственного проезда специальной техники дорожных служб при очистке и обработке асфальтобетонного покрытия.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Московской области рекомендует всем автолюбителям быть крайне внимательными на дороге: строго соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, а также избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.

Особую осторожность следует проявлять при проезде эстакад, мостов и путепроводов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи или скопление талой воды. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок общественного транспорта, на перекрестках и во дворовых территориях.

Сложные погодные условия требует большей осторожности и от пеших участников дорожного движения при нахождении вблизи проезжей части дороги. В таких условиях пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге с помощью световозвращающих элементов.

Автолюбителям, которые много и часто ездят в удаленных районах Подмосковья, следует иметь список телефонов соответствующих подразделений ГИБДД, с которым можно ознакомиться на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России.

Управление ГИБДД ГУ МВД России по Московской области рекомендует всем участникам дорожного движения, используя картографические онлайн-сервисы, выбирать альтернативные маршруты движения и оптимальные временные промежутки для поездок на личном автотранспорте, активно пользоваться услугами пассажирского автомобильного и железнодорожного транспорта. Следует проявлять взаимоуважение по отношению к другим участникам дорожного движения и выполнять распорядительно-регулировочные действия сотрудников Госавтоинспекции.