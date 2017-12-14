ДТП по европротоколу

Подробности Опубликовано: 14.12.2017 19:13 Автор: ОД

ОГИБДД ОМВД России по городскому округу Дубна информирует граждан о возможности оформления ДТП без участия сотрудников автоинспекции.

Есть ряд обязательных критериев, по которым определяется отсутствие необходимости вызова ГИБДД.

Авария коснулась лишь двух автомобилей, и не более того. Авария обошлась без травм и жертв. В результате ДТП реальный ущерб был причинен лишь авто участников. Водители автосредств имеют на руках действительный полис ОСАГО. У участников аварии нет желания спорить по поводу обстоятельств события и повреждений авто. Водители высказали готовность зарегистрировать происшествие по упрощенному варианту.Также памятка по заполнению европротокола находится в ОГИБДД г. Дубна.

Здесь представлена наглядная схема порядка действий при ДТП.

Группа российских учёных совместно с чешскими и германскими коллегами под руководством Константина Мотовилова и Бориса Горшунова из МФТИ по-новому взглянула на свойства материалов биологического происхождения. Исследование выполнено на примере трёх биообъектов. Помимо классических материалов, сывороточного альбумина и цитохрома С, был исследован внеклеточный матрикс электрогенной бактерии Shewanella oneidensis MR-1, колонии которой используются в биологических топливных элементах. Для этого исследователи измерили динамическую проводимость и диэлектрическую проницаемость материалов в широком диапазоне частот и температур, а для интерпретации полученных данных применили теоретические концепции, разработанные для описания явлений в физике твёрдого тела. Статья по материалам исследования опубликована в журнале Scientific Reports.

Константин Мотовилов, старший научный сотрудник лаборатории терагерцевой спектроскопии МФТИ: «В классической биохимии и биофизике формализм физики конденсированного состояния вплоть до настоящего времени применяется весьма узко и редко. По этой причине в биологических объектах мы не замечаем некоторые интересные эффекты. Когда же мы привлекаем этот язык, у нас появляются новые возможности для моделирования наблюдаемых явлений, и за счёт этого можно по-новому описать биологические структуры. В данной работе мы охарактеризовали поведение белков как классических аморфных полупроводников, используя формализм физики конденсированного состояния».

Прежде чем говорить о работе учёных, вспомним, как физика твёрдого тела объясняет электрические свойства различных материалов.

Вообще говоря, механизмы проводимости в различных материалах различаются, и для описания их свойств учёные разработали несколько физических теорий. С одной стороны, электрическую проводимость металлов хорошо объясняет теория Друде, в которой электроны не взаимодействуют друг с другом и время от времени сталкиваются с кристаллической решёткой, примесями, дефектами. Напомним, что проводимость — это величина, обратная электрическому сопротивлению, и чем она больше, тем лучше вещество проводит электрический ток. В теории Друде проводимость довольно слабо зависит от частоты вплоть до частоты столкновения носителей тока с кристаллической решёткой, примесями. Однако существует ещё одна большая группа проводящих материалов, которые не попадают в эту категорию и, тем не менее, очень интересно ведут себя во внешнем электромагнитном поле. К таким материалам относятся стёкла, ионные проводники и аморфные полупроводники.

Качественную теорию электрических свойств подобных материалов предложил почти сорок лет назад английский физик Анджей Джоншер (Andrzej Karol Jonscher). Согласно этой теории, при комнатной температуре и низкой частоте переменного тока (до нескольких мегагерц) носители заряда (например, электроны) ведут себя практически свободно и для их описания можно применить теорию Друде. В результате мы получаем практически постоянную, не зависящую от частоты внешнего поля проводимость. Однако при повышении частоты (обычно до нескольких мегагерц) этот подход перестаёт работать и проводимость начинает быстро расти (пропорционально некоторой степени частоты, несколько меньшей единицы). То же самое происходит, если оставлять частоту постоянной, но постепенно охлаждать материал.

При этом оказывается, что свойства различных материалов очень похожи. Более того, если переписать зависимости в приведённых величинах (например, говорить не о проводимости, а об отношении проводимостей при переменном и постоянном токе), для всех веществ они будут выглядеть одинаковыми. Это довольно интересное явление, его в своё время хорошо исследовали на примере стёкол и других аморфных материалов, и оно помогло лучше понять их строение и свойства.

В данной работе учёные показали, что теория Джоншера также хорошо описывает электрические свойства ещё трёх материалов, на этот раз органических. Два из них — белки бычий сывороточный альбумин (BSA) и цитохром C из сердца быка (CytC) — являются известными стандартными белками. Структурные, физические и химические свойства этих веществ хорошо исследованы, и учёные использовали их в качестве образца.

Кроме того, они изучили внеклеточный матрикс (extracellular matrix and filaments, EMF) бактерии Shewanella oneidensis MR-1, которая может производить значимый для технологии биологических топливных элементов электрический ток. Эта бактерия используется во многих исследованиях, посвящённых альтернативным источникам энергии, и поэтому её свойства представляют особенный интерес. Например, в 2010 году группа учёных из США и Канады показала, что некоторые внеклеточные нитеобразные структуры этой бактерии ведут себя очень похоже на полупроводники p-типа. Однако электрические свойства Shewanella oneidensis MR-1 до сих пор были изучены не очень хорошо. В данной статье учёные постарались устранить этот пробел.

Фото: Терагерцевый спектрометр на лампах обратной волны, использованный для получения части экспериментальных данных. Пресс-служба МФТИ, Евгений Пелевин.

Сначала исследователи измерили проводимость указанных материалов, а также потери энергии (если говорить более строго, эти потери описываются мнимой частью комплексной диэлектрической проницаемости) в диапазоне частот от 1 герца до 100 трлн герц для температур от −260 до 40 градусов Цельсия. Кроме того, они измерили проводимость EMF на постоянном токе при температурах от нуля до сорока градусов Цельсия, температурное поведение теплоёмкости, а также оценили содержание воды и металлических ионов во всех трёх материалах.

Для этого учёные сначала спрессовали вещества в таблетки с помощью пресс-форм диаметром около 1 сантиметра. Затем они подсоединили к плоским сторонам таблеток электроды и пропустили через них переменный ток, чтобы измерить электрическую проводимость и диэлектрическую проницаемость на частотах от 1 герца до 300 млн герц. Для более высоких частот такой подход не работает, поэтому в диапазоне 30–1500 гигагерц учёные просто светили на таблетки электромагнитными волнами и измеряли спектр комплексного коэффициента пропускания. В промежуточном диапазоне измерения не проводились.

В результате оказалось, что при комнатной температуре проводимость EMF практически постоянна, а при увеличении частоты выше нескольких мегагерц становится пропорциональна некоторой её степени, близкой к единице. У цитохрома C такая зависимость наблюдается только при относительно низких частотах и высоких температурах, у альбумина не наблюдается вовсе. Это значит, что механизмы проводимости в этих веществах существенно различаются. Скорее всего, в EMF при комнатной температуре есть почти свободные заряды (как в теории Друде, о которой мы говорили в самом начале), в альбумине их нет, а цитохром C занимает промежуточное положение.

Рисунок: Зависимость от частоты проводимости (сверху) и диэлектрической проницаемости (точнее, её мнимой части, то есть энергетических потерь; снизу) для различных значений температуры. Альбумин отмечен синим цветом, цитохром — красным, EMF — чёрным. Из графика видно, что проводимость EMF при комнатной температуре и низких частотах практически не меняется, а при повышении частоты или понижении температуры растёт линейно с частотой. Проводимость альбумина и цитохрома растёт линейно во всём диапазоне частот и температур, а потери энергии остаются постоянными. Credits: K. A. Motovilov et. al. / Scientific Reports 7, 15731 (2017)

Эту зависимость можно объяснить на уровне структур каждого из веществ. И цитохром C, и альбумин являются обычными белками. Свободных зарядов в них не очень много (хотя они есть), и теорию Друде к ним применить нельзя. С другой стороны, в молекулах EMF образование свободных зарядов происходит легче, поэтому его проводимость больше похожа на проводимость металлов. Впрочем, ещё больше она похожа на проводимость раствора поваренной соли, в котором концентрация свободных ионов тоже велика.

Конечно, в действительности всё гораздо сложнее и необходимо учитывать присутствие свободной воды в веществах, а также другие факторы. Например, из-за того, что EMF содержит довольно много свободной воды, при низких температурах (−250 градусов Цельсия) и частотах порядка нескольких сотен гигагерц проводимость EMF начинала расти квадратично. При таких температурах вода замерзает, а при высоких частотах её диэлектрическими свойствами, обусловленными, например, динамикой дипольных моментов молекул воды, нельзя пренебречь. Есть отклонения от теории Джоншера и у других материалов, однако они не такие сильные.

Таким образом, учёными была наглядно продемонстрирована высокая эффективность применения мощного спектроскопического и методологического арсенала физики конденсированного состояния для исследования фундаментальных явлений, связанных с динамикой носителей заряда в биологических объектах. Следующим этапом может стать привлечение для изучения таких объектов не только описанного подхода, но также и широкого спектра теорий и моделей, разработанных и эффективно используемых на протяжении многих десятилетий физическим сообществом.